ChatGPT für Whatsapp bekommt zwei neue Funktion: Das könnt ihr jetzt machen

Ab sofort könnt ihr auch Sprachnachrichten per Whatsapp an ChatGPT senden. (Foto: Tatiana Diuvbanova / Shutterstock.com)

Habt ihr unterwegs eine dringende Frage an ChatGPT, aber die App nicht installiert? Das ist mittlerweile kein Problem mehr. Seit Dezember 2024 könnt ihr den OpenAI-Chatbot über Whatsapp erreichen. Dazu speichert ihr einfach die Nummer +1-800-242-8478 ab. Ein Nutzerkonto bei ChatGPT ist nicht notwendig. Im Anschluss habt ihr die Möglichkeit, einen Chat zu starten. Bislang war die Funktion auf Chatnachrichten beschränkt. Per X hat OpenAI nun zwei Erweiterungen angekündigt.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

ChatGPT für Whatsapp erkennt Bilder

Ab sofort könnt ihr auch Bilder in den Chat hochladen und ChatGPT Fragen dazu stellen. Der Bot ist dann dazu in der Lage, das “Gesehene” zu analysieren und darauf zu antworten. Zusätzlich könnt ihr ab sofort auch Sprachnachrichten an ChatGPT schicken. Praktisch für alle, die es ganz eilig und keine Zeit zum Schreiben haben. Allerdings bleibt es am anderen Ende stumm. Anders als beim Advanced Voice Mode für die ChatGPT-App schickt der Bot keine Sprachnachrichten sondern lediglich Textbotschaften zurück.

[crosslinkds ids=1599105,1671413,600378]

Anzeige Anzeige

Für die Zukunft kündigt OpenAI außerdem erneut die Verknüpfung mit dem ChatGPT-Konto an. Ob der Bot dann auch in der Lage dazu ist, sich wie am Browser oder in der App an euch und eure Vorlieben zu erinnern, bleibt allerdings unklar. Die Verknüpfung soll sowohl mit Gratis- als auch mit Plus- und Pro-Konten funktionieren.

Welches Problem löst ChatGPT in Whatsapp?

Fraglich ist allerdings, welches Problem die Whatsapp-Version für Abonnent:innen löst. Die bekommen mit der ChatGPT-App fürs iPhone oder Android-Geräte schließlich ein deutlich besseres Erlebnis geboten. Nur die wenigsten dürften wohl für den Dienst bezahlen und die Anwendung dann nicht nutzen.

Anzeige Anzeige

Für Nutzer:innen in der Europäischen Union ist die ChatGPT-Integration immerhin ein marginaler Ersatz für Meta AI. Außerhalb der EU lässt sich Metas eigene KI-Lösung jederzeit zurate ziehen. Sie kann ebenfalls Bilder analysieren, aber auch Fotos bearbeiten und bietet einen Konversationsmodus. Innerhalb der Grenzen steht die Funktion allerdings nicht zur Verfügung.

Hidden Champions: Diese Tech-Chefs kennt kaum jemand

8 Bilder ansehen Hidden Champions: Diese Tech-Chefs kennt kaum jemand Quelle: Shutterstock/Eviart

Mehr zu diesem Thema