Whatsapp: Diese Neuerungen erwarten euch ab sofort im Messenger

Immer wieder gibt es Berichte über Whatsapp-Features, die es bald in den Messenger schaffen sollen. So arbeitet Meta aktuell an einer Neuerung, durch den Whatsapp euren Smartphone-Speicher schonen soll. Doch bis diese Funktionen schließlich im Messenger landen, dauert es oftmals mehrere Wochen oder gar Monate. Umso erfreulicher ist es, dass einige Neuerungen, von denen wir schon vor einer Weile berichtet haben, in jüngster Vergangenheit endlich im Messenger gelandet sind.

Diese Neuerungen in Whatsapp-Chats solltet ihr kennen

Whatsapp selbst hat die neuen Funktionen jetzt in einem Blog-Beitrag noch einmal zusammengefasst. Den Anfang machen animierte Emojis. Einige Emojis, die ihr oben im Video sehen könnt, bewegen sich jetzt, sobald ihr sie verschickt. Wichtig ist, dass die Emojis dabei immer allein versendet werden müssen. Die Animation könnt ihr jederzeit erneut starten, wenn ihr auf die Smileys und Symbole tippt.

Auch bei Stickern kommt Bewegung ins Spiel. Künftig könnt ihr Videos im Sticker-Maker in Sticker verwandeln und im Anschluss verschicken. Ebenfalls neu im Bereich der Chats ist eine Änderung bei der Gruppenerstellung. Ihr könnt ab sofort leere Gruppen erstellen, diese anpassen, wie ihr möchtet und erst dann Whatsapp-Nutzer:innen dazu einladen. Das nimmt den Druck weg, die Gruppen beim ersten Anlauf fehlerfrei zu erstellen.

Zudem gibt euch Whatsapp ab sofort mehr Freiheiten bei Bildern und Videos. Ihr könnt jetzt mehreren Dateien eine gemeinsame Bildunterschrift verpassen. Vorher galt diese immer nur für eine Datei. Zudem können Empfänger:innen jetzt auf alle Bilder und Videos zusammen mit einer Emoji-Reaktion reagieren oder jedes Bild einzeln mit einem Smiley versehen.

Was ist sonst noch neu in Whatsapp?

Neben den Chat-Verbesserungen bietet Whatsapp jetzt neue Filter und Effekte. Diese könnt ihr für lustige Videoanrufe oder Fotos von euch verwenden. Ferner könnt ihr in euren Status-Updates jetzt nicht nur eure Kontakte, sondern ganze Gruppen erwähnen. Sobald ihr das macht, werden alle Teilnehmer:innen der Gruppe über euren Status benachrichtigt und können diesen selbst teilen.

Und auch Kanäle bekommen ein paar neue Tricks von Whatsapp spendiert. Sollten Kanaladmins eine Abstimmung starten, können sie jetzt jeder Auswahlmöglichkeit ein eigenes Bild hinzufügen. Das soll die Auswahl für alle Teilnehmer:innen einfacher gestalten. Als Kanalnutzer:innen könnt ihr zudem Meldungen mit einem Stern markieren, um sie zu euren Favoriten hinzuzufügen. So müsst ihr euch nicht mehr durch die Vielzahl von Nachrichten durchquälen, wenn ihr nach einem bestimmten Beitrag sucht.

