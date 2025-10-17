Anzeige
News
Whatsapp: Dieses Funktion soll dafür sorgen, dass euer iPhone-Speicher nicht überläuft

iPhone-User:innen, die häufig Whatsapp benutzen, dürfen sich bald über ein neues Feature freuen. Die Funktion ist schon von der Android-Version des Messengers bekannt, kann aber unter iOS noch mehr, um euren Speicherplatz zu schonen.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Artikel merken
Whatsapp: Dieses Funktion soll dafür sorgen, dass euer iPhone-Speicher nicht überläuft
Endlich profitieren auch iPhone-User:innen von einem nützlichen Whatsapp-Feature. (Bild: Shutterstock/Diego Thomazini)

Whatsapp kann schnell zum Problem für euren Smartphone-Speicher werden. Denn zahlreiche User:innen haben den automatischen Download für Bilder und Videos aktiviert. So landet jede Datei direkt auf eurem Gerät. Unter Android gibt es schon seit geraumer Zeit die Option, die Qualität des automatischen Downloads einzustellen. Wie WABetaInfo berichtet, dürfen sich auch iPhone-Nutzer:innen und deren Speicherplatz über die Neuerung freuen – samt Bonus-Feature.

Whatsapp: Was die Neuerung für euren iPhone-Speicherplatz bedeutet

Nachdem die Funktion für iOS freigeschaltet ist, findet ihr in den Einstellungen unter „Speicher und Daten“ einen neuen Punkt. Unter „Medien-Upload-Qualität“ steht dort dann „Autom. Download-Qualität“. Hier könnt ihr zwischen Standard und HD auswählen. Wählt ihr „Standard“ lädt Whatsapp immer eine komprimierte Version eines Bildes oder eines Videos herunter. Die Kompression findet dabei auf dem Gerät des Senders oder der Senderin statt. Im Grunde lädt dabei jeder, der eine Datei verschickt, zwei Versionen hoch und euer Whatsapp lädt die passende Datei anhand eurer Einstellungen herunter.

Der Vorteil der Standardqualität ist, dass die Dateigröße deutlich kleiner ausfällt und Downloads schneller vonstattengehen. So schont ihr nicht nur euren iPhone-Speicherplatz, sondern auch euer mobiles Datenvolumen, wenn ihr Bilder oder Videos unterwegs herunterladen wollt. Die HD-Qualität bietet hingegen die unkomprimierte Datei in voller Auflösung. Dafür kann die Datei laut Whatsapp bis zu sechsmal größer ausfallen.

Android-User:innen dürfte die Funktion, wie schon erwähnt, bekannt vorkommen. Allerdings bietet die iOS-Variante laut WABetaInfo noch mehr Möglichkeiten. Ladet ihr etwa ein Bild in der Standardauflösung herunter, könnt ihr euch später noch umentscheiden. Tippt ihr auf dem Bild im Chat auf das HD-Symbol, bekommt ihr eine neue Übersicht präsentiert. Dort zeigt euch Whatsapp die Dateigröße sowie die Auflösung der Standard- und HD-Version direkt im Vergleich an. Tippt einfach auf die HD-Anzeige, um die Datei noch einmal umkomprimiert herunterzuladen.

Dadurch sollen User:innen wohl ein Gespür dafür bekommen, wie viel Speicherplatz sie mit einzelnen Dateien aufbrauchen – und wie viel sie tatsächlich einsparen können. Wie ihr ansonsten Platz auf eurem iPhone schaffen könnt, lest ihr im verlinkten Ratgeber. Noch müssen sich iPhone-User:innen aber ein wenig gedulden. Die neue Funktion ist zunächst nur in der Whatsapp-Beta verfügbar und wird dort aktuell mit einer größeren Zahl an Nutzer:innen getestet. Wann der Release für die Live-Version von Whatsapp unter iOS ansteht, hängt davon ab, wie reibungslos diese Tests verlaufen.

Kennt ihr schon diese nützlichen iPhone-Funktionen?

iPhone 14 und 14 Pro
14 Bilder ansehen
Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht Quelle: (Foto: t3n)
