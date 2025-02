Whatsapp: Dritter blauer Haken als Sicherheitsfeature? Was wirklich dahintersteckt

Ist meine Nachricht angekommen und hat mein Gegenüber sie schon gelesen? Damit Whatsapp-Nutzer:innen kein Micromanagement betreiben und ständig bei Chatpartner:innen nachfragen müssen, hat die heutige Meta-Tochter die Bestätigunshaken eingeführt. Ein grauer Haken bedeutet, die Nachricht wurde gesendet. Zwei zeigen an, dass sie angekommen ist. Wurde sie gelesen, verfärben sich die Haken blau. Immer mal wieder ist aber auch die Rede von einem dritten Haken.

Anzeige Anzeige

Dritter Haken als Screenshot-Indikator?

Davon berichtet etwa die spanische Tageszeitung Marca (via Watson). Demnach soll ein dritter blauer Haken anzeigen, dass Chartpartner:innen Screenshots von Nachrichten erstellt haben. Allerdings scheint so eine Funktion derzeit nicht in Planung zu sein. Das erklärt zumindest das auf Whatsapp spezialisierte Blog WABetainfo in einem Beitrag auf X. Es handle sich bei der Behauptung um „Fake News“. Auch Meta selbst dementierte gegenüber anderen Medien die Entwicklung einer solchen Funktion. Mittlerweile hat die Marca ihren Artikel erweitert, behauptet aber, viele Nutzer:innen würden sich nach einem solchen Feature sehen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Tatsächlich hat Whatsapp die Screenshot-Funktion in manchen Bereichen der App bereits eingeschränkt. So ist es Nutzer:innen nicht möglich, eine Bildschirmaufnahme von Profilbildern anderer anzufertigen. Wollt ihr Schnappschüsse verschicken und sichergehen, dass sie Kontakte nicht vervielfältigen, könnt ihr sie außerdem als sogenannte Einmalansicht versenden. Wie der Name schon andeutet, verschwinden diese Botschaften nach einmaliger Öffnung wieder. Auch hier ist die Screenshot-Funktion außer Gefecht gesetzt.

Anzeige Anzeige

Während ein dritter blauer Haken auf sich warten lässt und wahrscheinlich niemals kommt, bietet Whatsapp weitere Features an, mit denen ihr die Sicherheit erhöhen und eure Privatsphäre schützen könnt. So könnt ihr etwa eure IP-Adresse bei Telefongesprächen über die App verbergen. Künftig könnte Whatsapp außerdem dafür sorgen, dass ihr eure Telefonnummer nicht mehr an neue Kontakte herausgeben müsst. Stattdessen sollt ihr dann auf einen Nutzernamen zurückgreifen können.

Hidden Champions: Diese Tech-Chefs kennt kaum jemand

8 Bilder ansehen Hidden Champions: Diese Tech-Chefs kennt kaum jemand Quelle: Shutterstock/Eviart

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Whatsapp