Whatsapp: Ehemaliger Sicherheitschef wirft Meta massive Datenschutzmängel vor

Ein ehemaliger Whatsapp-Sicherheitschef erhebt schwere Vorwürfe gegen Meta: Er sieht systematische Cyber-Sicherheitsmängel, mutmaßliche Missachtung behördlicher Vorgaben – und behauptet, man hätte ihn dafür entlassen.

Von Christian Weindl
2 Min.
Whatsapp-Mitarbeiter:innen haben unkontrollierten Zugriff auf unsere Profildaten. Das zumindest behauptet der ehemalige Sicherheitschef von Meta. (Foto: Bendix M/Shutterstock)

Attaullah Baig, der bis 2025 als Leiter für WhatsApps Sicherheit verantwortlich war, klagt laut einem Bericht des Guardian in einem US-Bundesgericht in San Francisco gegen Meta. Er wirft dem Unternehmen vor, Schwächen im Datenschutz bewusst ignoriert zu haben.

So sollen rund 1.500 Entwickler:innen unkontrollierten Zugriff auf Nutzerdaten gehabt haben.

Außerdem habe Meta den massenhaften Diebstahl von Whatsapp-Konten – bis zu 100.000 pro Tag – öffentlich heruntergespielt. Auf Baigs Warnungen diesbezüglich habe das Unternehmen nicht ausreichend reagiert.

Baig behauptet, seine kritische Stimme im Unternehmen habe ihn am Ende seinen Job gekostet. Meta bestreitet das vehement.

Whistleblower: Meta ignoriert Datenschutz komplett

Baig beschreibt eine alarmierende Situation: Etwa 1.500 Whatsapp-Entwickler:innen hätten Zugriff auf sensible Nutzerdaten – darunter IP-Adressen, Profilbilder und Kontaktinformationen – ohne sichtbare Kontrolle oder Protokollierung.

In internen Tests habe er festgestellt, dass solche Daten „ohne Entdeckung oder Prüfsysteme“ bewegt oder gestohlen werden könnten. Das bedeutet, Mitarbeiter:innen von Meta selbst können profitabel zum Diebstahl von Nutzer:innenprofilen beitragen. Wenn sie persönliche Daten stehlen und verkaufen, ist keinerlei Nachweis möglich.

Sitzt das Datenleck, das Cyberkriminellen in die Hände spielt, also im Unternehmen selbst und wird bewusst ignoriert? Baigs Vorwürfe legen das nahe.

Nach Kritik an Vorgehen: Sicherheitschef verliert seinen Job

Baig wirft Meta vor, zunächst auf seine Warnungen mit Kritik reagiert zu haben – ab 2022 habe sich dies in negativen Leistungsbewertungen und Warnungen verschärft.

Seine Klageschrift dokumentiert Beschwerden bei der US-Arbeitsschutzbehörde (Department of Labor) und der SEC – und endet mit seiner Entlassung im Februar 2025 wegen, wie Meta behauptet, „schlechter Leistung“.

Meta entgegnet, dass diese Einschätzung von leitenden Entwickler:innen geteilt worden sei und auch die Arbeitsaufsichtsbehörde seine Beschwerde abgewiesen habe.

Meta: Profit statt Datenschutz

Laut Baig gilt bei Meta das Motto „Wachstum statt Sicherheit“: Meta habe bewusst Sicherheitsvorgaben vernachlässigt, um den Messenger Whatsapp und seine Nutzerbasis weiter auszubauen – über drei Milliarden Menschen weltweit.

Die Vorwürfe werfen ein schlechtes Licht auf Metas Glaubwürdigkeit. Immer wieder betont das Unternehmen seine Bemühungen um Datenschutz, Verschlüsselung und Sicherheit.

Meta bestreitet die Vorwürfe als „verzerrte Darstellung harter Arbeit unseres Teams“.

