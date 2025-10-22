Whatsapp: Eine kleine Änderung macht Gruppenchats bald viel einfacher

In den vergangenen Monaten hat Meta einige Neuerungen für Whatsapp angestoßen. Ein großer Teil dreht sich dabei um Gruppenchats, die für viele Nutzer:innen zum Alltag dazugehören. So gibt es etwa Bestrebungen, ein Thread-System in Whatsapp-Gruppen zu implementieren oder Status-Updates direkt in eine Konversation mit eurer Familie und Freund:innen zu posten.

Whatsapp bekommt „Alle benachrichtigen“-Feature für Gruppenchats

Wie WABetaInfo berichtet, ist damit aber noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Meta arbeitet zudem an einer Funktion, um alle Teilnehmer:innen eines Gruppenchats gleichzeitig zu benachrichtigen. Schon jetzt können erste Tester:innen die Funktion in der Beta-Version unter Android ausprobieren. Die Neuerung funktioniert dabei im Grunde wie das Erwähnen von Einzelpersonen im Chat.

Wollt ihr also alle Mitglieder eines Whatsapp-Gruppenchats benachrichtigen, tippt ihr zunächst „@“ ein. In einem Menü oberhalb der Textzeile führt euch der Messenger dann zunächst die Option auf, Meta AI in den Chat zu integrieren. Darauf folgt eine Liste der Usernamen der Chatteilnehmer:innen. Darunter findet sich künftig auch die Funktion „@alle“.

Das Feature ist nützlich, wenn viele Mitglieder des Gruppenchats ihre Benachrichtigungen eingeschränkt haben. In jeder Whatsapp-Gruppe könnt ihr festlegen, ob ihr bei jeder neuen Nachricht oder nur bei @-Erwähnungen und direkten Antworten auf eure Chats benachrichtigt werden möchtet. Wollt ihr mehrere Whatsapp-User:innen mit der restriktiven Einstellung in einem Gruppenchat erreichen, müsst ihr bislang noch jeden Namen einzeln in eurer Nachricht erwähnen.

Allerdings gibt es auch Einschränkungen, um kein Chaos in Whatsapp zu verursachen. So können User:innen nur „@alle“ nutzen, wenn es sich um eine kleine Chatgruppe handelt. Aktuell liegt die Grenze bei 32 Teilnehmer:innen. Ist die Gruppe größer, können nur Administrator:innen alle Nutzer:innen erwähnen. Die genaue Anzahl könnte sich künftig ändern, wenn Meta entsprechendes Feedback von Whatsapp-User:innen erhält.

Zudem können einzelne Nutzer:innen „@alle“-Erwähnungen für sich in den jeweiligen Gruppen stummschalten. Damit soll gewährleistet werden, dass ihr nicht von den Nachrichten genervt werdet und eine solche Gruppenerwähnung nicht einfach eure eigentlichen Benachrichtigungspräferenzen überschreibt. Aktuell wird das Feature in der Android-Beta von Whatsapp ausgerollt. Wann der Release für die Live-Version ansteht, hängt vom Verlauf dieses Beta-Tests ab.

