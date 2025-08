Whatsapp erlaubt bald Chats mit Kontakten ohne die App – so soll das funktionieren

Der Meta-Messenger Whatsapp testet aktuell eine Funktion, mit der Chats auch ohne Account möglich werden. Das berichtet der auf Whatsapp spezialisierte Publisher WABetaInfo. Die neue Option heißt Guest Chats und soll vor allem dort helfen, wo schnelle Absprachen mit Nicht-Whatsapp-Nutzer:innen nötig sind – ohne, dass jemand extra die App installieren muss. Der Roll-out wird in einem zukünftigen Update erwartet.

So funktionieren Guest Chats

Wer einen Guest Chat starten möchte, sendet einer Person ohne Whatsapp-Account einen Einladungs-Link. Dieser kann etwa per SMS, E‑Mail oder über soziale Plattformen geteilt werden. Die eingeladene Person öffnet den Link im Browser oder in einer speziellen Web-Ansicht. Danach kann sie direkt lostippen, ganz ohne Registrierung oder App-Installation.

Das Prinzip erinnert an Whatsapp Web, ist aber deutlich unkomplizierter. Ein wichtiger Unterschied zu regulären Chats ist jedoch: In Guest Chats ist kein Medienversand möglich; User können weder Fotos noch Videos, GIFs oder Sprachnachrichten verschicken. Damit eignet sich die Funktion vorwiegend für kurze, textbasierte Absprachen, etwa im Job, bei Terminbestätigungen oder schnellen Rückfragen.

Unterschied zu Third Party Chats

Im vergangenen Jahr hat Whatsapp sogenannte Third Party Chats entwickelt. Diese verbinden Whatsapp mit externen Messaging-Diensten über Schnittstellen. Im Gegensatz dazu laufen Guest Chats vollständig innerhalb des Whatsapp‑Systems. Das bringt klare Vorteile:

Einheitliche Nutzer:innenerfahrung

Zentrale Verwaltung durch Whatsapp

Sicherheitsarchitektur unter voller Kontrolle der Plattform

Keine Abhängigkeit von Drittanbietern

So bleibt der gesamte Kommunikationsfluss in einer konsistenten Umgebung.

Sicherheit bleibt Priorität

Auch wenn Gäste keinen Account benötigen, bleiben die Nachrichten Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Nur Sender:in und Empfänger:in können sie lesen – nicht einmal Whatsapp selbst hat Zugriff.

Technisch dürfte dies über eine temporäre, verschlüsselte Websession umgesetzt werden, ähnlich wie bei Whatsapp Web. So ist auch ohne App-Installation eine sichere Verbindung gewährleistet.

Im Kontext der EU-Regeln

Die EU verpflichtet große Messenger-Dienste zu mehr Interoperabilität. Das bedeutet: Kommunikation zwischen verschiedenen Anbieter:innen soll leichter möglich werden. Guest Chats setzen nicht auf Interoperabilität mit anderen Messengern, sondern öffnen Whatsapp in einer vereinfachten Form für Menschen ohne Account. Sie ermöglichen so einen niedrigschwelligen Einstieg in die Kommunikation – ohne Registrierung und ohne App-Installation. Für Whatsapp könnte das ein strategischer Türöffner sein. Wer über Guest Chats unkompliziert in Kontakt kommt, probiert den Messenger vielleicht eher dauerhaft aus.

Ein konkretes Roll-out-Datum für die Funktion gibt es aktuell noch nicht. Sie befindet sich weiterhin in der Entwicklung und wird zunächst in einer Betaversion getestet.

Eine schlanke Brücke in die Whatsapp-Welt

Guest Chats könnten eine elegante Lösung sein, um auch Menschen ohne Account zu erreichen. Für private und berufliche Kurzabsprachen ist das Feature ideal. Zwar fehlen Medienversand, Gruppen und Anrufe – doch der schnelle, sichere und einfache Zugang macht die Funktion zu einer spannenden Ergänzung im Messenger-Portfolio von Whatsapp.

Der Artikel stammt von Larissa Ceccio aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

