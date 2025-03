Whatsapp erlaubt bald das Speichern eures Status: Wann das nützlich ist

Meta verbessert seinen Messenger Whatsapp stetig weiter. Zuletzt wurde etwa bekannt, dass ihr künftig eine neue Option für Videoanrufe in Whatsapp bekommen werdet. Jetzt zeichnet sich schon die nächste Neuerung ab. In Zukunft will Whatsapp seinen Nutzer:innen erlauben, ihren Status mit wenigen Handgriffen zu speichern.

Whatsapp: So soll das Speichern des Status funktionieren

Wie WABetaInfo entdeckt hat, wird die Neuerung schon jetzt an alle ausgerollt, die den Beta-Client von Whatsapp nutzen. In den kommenden Wochen soll sich die Anzahl der Tester:innen, die schon Zugriff auf die Funktion bekommen, weiter erhöhen. Zunächst wird allerdings nur die Android-Version der Whatsapp-Beta mit dem Update versorgt. iOS-User:innen müssen sich wohl gedulden.

Nach dem Update ist es möglich, einen erstellten Status zu speichern. Öffnet dafür einfach die Statusmitteilung und tippt oben rechts auf das Dreipunktemenü. Neben den bekannten Schaltflächen, die euch den Status verschicken und auf anderen Plattformen teilen lassen, steht dort auch die Option, ihn zu speichern. Tippt ihr darauf, wird das Bild oder das Video in der Galerie eures Smartphones abgelegt.

Die Option ist primär für User:innen gedacht, die ihre Bilder oder Videos im Status mit Stickern und Schriftzügen verschönern – und anschließend das Gesamtwerk speichern wollen. Alternativ können Whatsapp-Nutzer:innen so Fotos und Videos aus Statusmitteilungen retten, falls die Originaldatei auf dem Smartphone schon gelöscht wurde.

Es gibt aber weiterhin eine Beschränkung. Das neue Whatsapp-Feature lässt sich nur bei euren eigenen Statusmitteilungen benutzen. Ihr könnt nicht einfach den Status eurer Kontakte aufrufen und ihn speichern. Damit will Whatsapp sicherstellen, dass Bilder oder Videos nicht einfach kopiert und als eigene Werke ausgegeben werden.

