Bald nicht mehr nur für Android: Dieses Whatsapp-Feature versteckt sich in der iPhone-Beta

Im Oktober 2023 hat Meta eine langersehnte Funktion für Whatsapp veröffentlicht. Dadurch ist es möglich, in der App zwei Konten anzulegen und zwischen ihnen reibungslos zu wechseln. Das ist etwa dann nützlich, wenn ihr Dual-SIM auf eurem Smartphone nutzt und dabei eine Telefonnummer für die Arbeit und eine Privatnummer habt. So könnt ihr die beiden Nummern auch in Whatsapp voneinander getrennt halten.

iPhone-User:innen bekommen mehrere Whatsapp-Accounts

Einen großen Haken gibt es bisher bei der Funktion allerdings: Sie ist nur für die Android-Version von Whatsapp verfügbar. Wer ein iPhone hat, muss weiterhin einen Umweg nutzen, den wir euch auch weiter unten beschreiben. Allerdings gibt es jetzt einen Lichtblick. Wie WABetaInfo entdeckt hat, versteckt sich das Multi-Account-Feature für Whatsapp jetzt auch in der Beta für iPhones.

Die Neuerung soll dann wohl im Bereich „Einstellungen“ einen Platz finden. Unter dem Menüpunkt „Account-Liste“ findet ihr dann alle Whatsapp-Konten, die ihr schon registriert habt – oder könnt ganz einfach neue Accounts hinzufügen. Jeder Whatsapp-Account benötigt eine separate Telefonnummer, um ihn zu registrieren. Im Anschluss könnt ihr den Profilnamen und das Profilbild unabhängig von eurem Haupt-Account festlegen.

Um zwischen den Accounts zu wechseln, müsst ihr in der Liste nur auf das jeweilige Profil tippen. Dabei werden nicht nur die jeweiligen Chatverläufe geladen. Whatsapp merkt sich auch, ob ihr unterschiedliche Einstellungen für diesen Account vorgenommen habt und ändert diese beim Wechsel gleich mit. So könnt ihr auch unterschiedliche Benachrichtigungstöne, Einstellungen für den Medien-Download sowie die Backup-Häufigkeit für jeden Account anpassen.

Noch gibt es aber einen großen Haken. Das Feature lässt sich nur in den Tiefen der iOS-Beta finden und ist dort bislang nicht aktiv. Es kann also noch eine Weile dauern, bis die multiplen Whatsapp-Accounts final in der iOS-App landen. Bis es so weit ist, können iPhone-User:innen mit mehreren Telefonnummern einen Trick nutzen, um unter beiden Nummern bei Whatsapp erreichbar zu sein. Ladet euch neben der normalen Whatsapp-Anwendung noch Whatsapp Business herunter. Die App fungiert dann als eine zweite Messenger-Instanz, die unabhängig von eurem Haupt-Account läuft.

