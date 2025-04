Whatsapp: Diese geplanten Features sollen eure Privatsphäre in Chats verbessern – und sogar Meta AI aussperren

Meta hat seine KI mittlerweile auch in Deutschland in Whatsapp, Instagram und Facebook veröffentlicht. Viele Nutzer:innen haben deshalb schon die Frage in den Raum gestellt, ob sich Meta AI in Whatsapp überhaupt deaktivieren lässt. Schließlich kann die KI auf Chat-Nachrichten zurückgreifen, wenn sie in Konversationen eingebunden wird. Während das bisher nicht ganz so einfach ist, arbeitet Meta wohl aber an neuen Privatsphäreoptionen, die eure Chats auch vor der KI sicherer machen sollen.

Whatsapp bekommt neue Privatsphäreinstellungen

Wie WABetaInfo entdeckt hat, arbeitet Meta derzeit an einem sogenannten „Advanced Chat Privacy“-Feature. Diese Set an neuen Einstellungsmöglichkeiten soll euch bessere Möglichkeiten geben, eure Chats auch wirklich privat zu halten. Das fängt damit an, dass eine der Optionen verhindert, dass ganze Chatverläufe von anderen Whatsapp-User:innen exportiert werden können. So stellt ihr sicher, dass eure Nachrichten nicht gegen euren Willen außerhalb von Whatsapp genutzt werden.

Ein Weiterleiten von einzelnen Nachrichten innerhalb Whatsapps soll aber auch mit aktivierter Option möglich sein. Zudem sollen die neuen Privatsphäreoptionen wohl keinen Riegel vorschieben, wenn Screenshots von Konversationen angefertigt werden. Zu dem Exportverbot von Chats gesellt sich die Möglichkeit, Meta AI aus euren Chats herauszuhalten. Ist die Option aktiviert, kann die KI nicht mehr in Gespräche eingebunden werden – sei es von euch oder anderen Whatsapp-User:innen in Gruppen oder direkten Konversationen.

Dabei reicht es auch schon aus, wenn beispielsweise ein User in einer Gruppe von 30 Whatsapp-Nutzer:innen diese Privatsphäreneinstellung aktiviert hat. Innerhalb einer Gruppe können allerdings Administrator:innen die Option für alle Teilnehmer:innen deaktivieren. In diesem Fall werden aber alle innerhalb der Konversation über diese Änderung informiert. So soll vermieden werden, dass plötzlich Inhalte aus dem Whatsapp-Verlauf geteilt werden, ohne dass es jemand mitbekommt.

Noch befinden sich die „Advanced Chat Privacy“-Feature von Whatsapp in einem frühen Entwicklungsstadium. Möglich wäre also, dass noch weitere Optionen hinzugefügt oder die bestehenden Einstellungen verändert werden. Wann die Einstellungsmöglichkeiten in der Beta von Whatsapp landen, kann nicht genau gesagt werden. Auch nach dem Beta-Start dürfte es auch noch mehrere Wochen oder gar Monate dauern, bis die Release-Version von Whatsapp mit den Neuerungen versorgt wird.

