Whatsapp frisst plötzlich RAM unter Windows 11: Warum der Messenger jetzt so viel Leistung benötigt

Meta hat Änderungen an Whatsapp für Windows 11 vorgenommen – und es damit wohl verschlechtert. (Bild: Shutterstock/Piotr Swat)

Eigentlich sind Updates für Apps wie Whatsapp immer gleichbedeutend mit Neuerungen. So arbeitet Meta etwa seit geraumer Zeit daran, neue Datenschutz-Features im Messenger zu integrieren oder die Speicherauslastung von Whatsapp unter iOS zu reduzieren. Jetzt hat allerdings die Windows-Version des Messengers ein Update erhalten, das keine wirklichen Neuerungen beinhaltet, sondern als Rückschritt gesehen werden kann.

Whatsapp unter Windows 11 benötigt jetzt viel Arbeitsspeicher

Wie Windows Latest berichtet, hat Meta nämlich die native Whatsapp-Anwendung unter Windows 11 eingestellt. Das Update sorgt dafür, dass die einstige UWP-Anwendung (Universelle Windows-Plattform) jetzt zu einer WebView2-App wird. Heißt: Öffnest du Whatsapp unter Windows 11 nach dem Update, wird dir lediglich ein App-Container angezeigt, in dem die URL „web.whatsapp.com“ geladen wird. Im Grunde nutzt du also die Webversion des Messengers – mit Umwegen.

Die Änderung hat dabei auch enorme Auswirkungen auf die Performance und die Belastung für Windows-11-Systeme. Die native Anwendung hat laut Windows Latest im Login-Screen lediglich 18 Megabyte an Arbeitsspeicher verbraucht. Wird derselbe Login-Screen in der WebView2-Variante im Hintergrund geöffnet gelassen, steigt die RAM-Nutzung auf knapp 300 Megabyte.

Noch schlimmer wird es, wenn sich Whatsapp-User:innen schließlich einloggen. Im ersten Moment benötigt die neue Web-App knapp zwei Gigabyte RAM, um sämtliche Chats zu laden. Sobald sie dann untätig im Hintergrund von Windows 11 läuft, sinkt der RAM-Verbrauch auf etwa 1,2 Gigabyte. Zum Vergleich: Die vorherige Whatsapp-Version lief im Hintergrund des Microsoft-Betriebssystems mit etwa 100 Megabyte RAM-Nutzung. Wurden Chats geöffnet und mit anderen User:innen kommuniziert, stieg der Verbrauch auf etwa 300 Megabyte.

Noch kannst du das Update umgehen, indem du die Anwendung nicht aktualisierst. Das wird aber nicht ewig möglich sein. User:innen werden zeitnah automatisch ausgeloggt, wenn sie die veraltete Version nutzen. Dann muss das Update aufgespielt werden, bevor ein neuer Login möglich ist. Windows Latest rät dementsprechend, die App für Windows 11 zu meiden und stattdessen direkt Whatsapp Web in einem Browser zu nutzen. Die Web-Variante verbraucht nicht so viel RAM und hat dementsprechend keine größeren Auswirkungen auf dein System.

