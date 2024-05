Neue Whatsapp-Funktion: So bekommst du schneller freien Speicherplatz

Mitte April 2024 hatte Whatsapp zwei neue Filtermöglichkeiten angekündigt, mit denen sich mehr Ordnung in Chatverläufe bringen lässt. Damit lassen sich – das Feature wird gerade ausgerollt – ungelesene Chats in einem gesonderten Tab anordnen sowie Gruppen in einem Extra-Tab bündeln.

Anzeige Anzeige

Neue Filterfunktion in Whatsapp-Beta

Auf der Filteridee basiert auch das neue Feature, das im Betaprogramm von Whatsapp schon getestet werden kann. Laut WA-Betainfo ist in der Betaversion 2.24.10.8 für Android-Geräte soeben eine neue Filterfunktion aufgetaucht. Dieses Feature soll die Verwaltung des Speichers vereinfachen.

Anhand der derzeit zugänglichen Informationen soll das Ganze so ablaufen: In der Speicherverwaltung soll es künftig die Möglichkeit geben, die Whatsapp-Konversationen zu filtern. Dabei lässt sich zwischen den Optionen „Alle“, „Chats“ und „Kanäle“ wechseln.

Anzeige Anzeige

Dadurch lassen sich speicherfressende Konversationen noch einfacher als bisher identifizieren und entsprechend Speicherplatz freiräumen. Nützlich könnte das auch dann sein, wenn Geschäftskonten und Kanäle ähnliche Namen und Symbole verwenden, was anderenfalls für Verwirrung sorgen könnte.

Wie du die neue Filterfunktion bekommst

Die neue Filterfunktion in der Speicherverwaltung steht einigen Betatester:innen schon zum Ausprobieren zur Verfügung. Dazu muss man sich die neueste Whatsapp-Beta für Android aus Googles Play-Store installieren.

Anzeige Anzeige

In den kommenden Tagen soll das Feature weiteren Tester:innen bereitgestellt werden. Ob es den Sprung in die offizielle Whatsapp-Version und auf iPhones schafft, ist noch nicht klar. Da es sich aber nur um eine kleinere, aber durchaus nützliche Funktion handelt, ist die Wahrscheinlichkeit eher hoch.

Weitere Whatsapp-Tipps

Für alle, die bei der neuen Funktion noch in die Röhre schauen, aber Lust darauf haben, etwas Neues auszuprobieren, haben wie hier 29 weitere Whatsapp-Tipps zu gängigen Funktionen gesammelt. Dort erfahrt ihr etwa, wie ihr Whatsapp-Nachrichten lesen könnt, ohne die blauen Häkchen auszulösen.

Anzeige Anzeige

6 Bilder ansehen Tech-Nostalgie aus den 90ern Quelle: Shutterstock/Vladimir Sukhachev

t3n gibt es übrigens auch bei Whatsapp (sowie bei Threads, Mastodon und Bluesky). Wie ihr uns dort abonnieren könnt, steht in diesem Artikel.