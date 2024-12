Whatsapp zählt weltweit zwei Milliarden Nutzer:innen und ist damit der beliebteste Messenger. Damit das so bleibt, spendieren die Entwickler:innen den Apps für iOS, Android, macOS und Windows regelmäßig neue Funktionen – manchmal sogar in so geringen Abständen, dass es für einige Nutzer:innen unübersichtlich wird.

Was ist neu bei Whatsapp?

Damit ihr nichts verpasst, haben wir die Neuheiten der vergangenen Wochen für euch zusammengetragen. Darunter befindet sich ein langersehntes Feature für Sprachnachrichten und eine neue Listenfunktion, die für mehr Ordnung sorgen soll.

Whatsapp-Sprachnachrichten transkribieren

Auf diese Funktion dürften viele Nutzer:innen lange gewartet haben: Endlich bietet Whatsapp die Möglichkeit, erhaltene Sprachnachrichten automatisch zu transkribieren. Ihr braucht euch die Audiobotschaften künftig also nicht mehr von Anfang bis Ende anhören. Die App kann sie stattdessen in Textform anzeigen. Für den Vorgang ist kein Cloud-Zugriff nötig. Laut Whatsapp findet der gesamten Prozess auf dem Smartphone statt. Das spart Zeit und sorgt dafür, dass die Nachricht Ende-zu-Ende-verschlüsselt bleibt. In diesem Artikel verraten wir, wie ihr die Transkripte für Sprachnachrichten aktiviert.

Whatsapp-Nachrichten als Entwürfe sichern

Eine weitere neue Funktion soll euch dabei helfen, unangenehme Chatpausen zu vermeiden. Das kann schließlich schon einmal vorkommen, wenn man beim Verfassen einer langen Nachricht gestört wird und diese im Anschluss nicht fertigstellt und abschickt. Whatsapp wirkt dem ab sofort entgegen, indem die App begonnene, aber nicht verschickte Nachrichten im Chat-Hauptmenü als Entwurf anzeigt. So habt ihr unvollendete Botschaften direkt im Blick und könnt sie nicht vergessen. Hier findet ihr alle weiteren Infos zu Entwürfen in Whatsapp.

Listen bringen mehr Ordnung

Bislang bot Whatsapp nur eine Möglichkeit, etwas Ordnung in die Chats zu bringen: Ihr könnt nach wie vor bis zu drei Unterhaltungen oben auf der Chatseite anpinnen oder Kontakte und Gruppen zu euren Favoriten hinzufügen. Jetzt geht auch noch mehr. Ihr könnt eure Kontakte jetzt nach Belieben in Listen einteilen, etwa für den Fußballverein, die Arbeitskollegen oder die Familie. Alle Listen findet ihr in der Chat-Übersicht unterhalb der Suche. Hier lest ihr, wie ihr eure Whatsapp-Kontakte in Listen sortiert.

Whatsapp-Kontakte ohne Smartphone abspeichern

Bislang können Nutzer:innen Kontakte in Whatsapp nur über das Smartphone abspeichern. Das ändert sich jetzt. Dank eines Updates könnt ihr künftig auch über verknüpfte Geräte neue Kontakte hinzufügen. Dabei handelt es sich um Tablets oder Notebooks, auf denen ihr euch mit eurem Konto angemeldet habt. Den Anfang machen hier Whatsapp Web und die App für Windows. Neue Einträge werden dann über die Endgeräte synchronisiert.

Abseits davon könnt ihr Kontakte auf dem Smartphone künftig nur noch in Whatsapp speichern, ohne sie zum Adressbuch hinzuzufügen. Außerdem soll es zukünftig möglich sein, sich auch ohne Mobilfunknummer zu vernetzen. Das soll dann über den Nickname geschehen. Hier findet ihr alle Details zum Umgang mit Whatsapp-Kontakten.

