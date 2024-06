Whatsapp: Mit diesen Tricks könnt ihr gelöschte Nachrichten lesen

Jeder hat sich bestimmt schon einmal gefragt, was in einer gelöschten Whatsapp-Nachricht stand. War es nur ein Tippfehler oder eine peinliche Offenbarung, die eigentlich für einen anderen Chat vorgesehen war? Als Empfänger:in der Nachricht bleibt diese Frage oft unbeantwortet, wenn der oder die Chatpartner:in nicht preisgeben will, worum es ging. Doch das muss nicht so bleiben.

Whatsapp hat im Jahr 2017 die Funktion „Für alle löschen“ eingeführt, die es Benutzer:innen ermöglicht, Nachrichten innerhalb von zwei Tagen nach dem Senden zu entfernen. Obwohl das in einigen Situationen durchaus hilfreich sein kann, kann es auch zu Neugier und Frustration auf der Gegenseite führen. Wir zeigen euch Wege, wie ihr dennoch an die gelöschten Nachrichten gelangt. Ihr solltet allerdings bedenken, dass eure Whatsapp-Kontakte die Nachrichten sicherlich aus guten Gründen gelöscht haben.

Whatsapp-Nachrichten mit Drittanbieter-App zurückholen

Eine Möglichkeit besteht darin, Drittanbieter-Apps wie Notification History Log zu verwenden. Diese App protokolliert eingehende Benachrichtigungen und ermöglicht es, gelöschte Whatsapp-Nachrichten sichtbar zu machen. Die App kann jedoch nur Nachrichten wiederherstellen, die nach ihrer Installation empfangen wurden. Es lohnt sich also nicht, sie nachträglich zu installieren. Um gelöschte Nachrichten zu lesen, öffnet ihr einfach die App und klickt auf „Click to Retry“. Daraufhin werden alle Whatsapp-Nachrichten, einschließlich der gelöschten, angezeigt.

Ihr solltet allerdings beachten, dass ihr den Entwickler:innen der App Zugriff auf die Messenger-Daten gewährt. Was mit den Daten passiert, lässt sich nicht genau nachvollziehen. Zudem ist die App zwar grundsätzlich kostenlos, doch für den vollen Funktionsumfang wird ein teures Abo fällig. So müsst ihr 60 Euro im Monat bezahlen, um gelöschte Whatsapp-Nachrichten wieder sichtbar zu machen. Das lohnt sich wohl nur für euch, wenn ihr besonders viele Kontakte kennt, die gern mal Nachrichten verschwinden lassen.

Entwicklereinstellungen bei Whatsapp

Die Entwicklereinstellungen bieten ebenfalls eine Option, um gelöschte Nachrichten zu lesen. Diese Option funktioniert aber nur auf einigen Android-Geräten. Wer aber unbedingt die gelöschten Whatsapp-Nachrichten lesen will, kann diesen Weg zumindest ausprobieren.

Zunächst müsst ihr die Entwicklereinstellungen auf eurem Smartphone oder Tablet finden. Das Menü ist je nach Gerätehersteller auf andere Art benannt. Zum Glück bieten viele Android-Geräte mittlerweile eine Suchleiste in den Einstellungen. Öffnet diese und tippt „Info“ ein. Sucht dann in den Ergebnissen nach Punkten wie „Build-Nummer“ oder „Versions Nr.“. Dort angekommen, tippt ihr mehrfach auf die Versionsnummer. Am unteren Bildschirm wird euch angezeigt, dass ihr nur noch wenige Male drücken müsst, bis der Entwicklermodus aktiviert wird.

Ist der Entwicklermodus aktiv, sucht ihr in den Widgets auf eurem Startbildschirm nach „Benachrichtigungseinstellungen“. Fügt das Widget eurem Startbildschirm hinzu. In diesem wird euch ein Benachrichtigungsprotokoll aufgeführt, das auch alte Benachrichtigungen – mitsamt den Texten der Whatsapp-Nachricht – speichert. Jetzt könnt ihr das Benachrichtigungsprotokoll aufrufen und gelöschte Nachrichten einsehen.

Whatsapp-Zitate

Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass gelöschte Nachrichten möglicherweise immer noch sichtbar sind, wenn sie von einem anderen Nutzer zitiert wurden. Denn das Zitat bleibt bestehen, auch wenn die ursprüngliche Nachricht gelöscht wurde. In der Regel löschen eure Kontakte die Nachricht allerdings so schnell, dass sie nicht von irgendjemandem zitiert werden können. Sollte das aber passieren, könnt ihr sie womöglich noch sehen.

Ein Whatsapp-Backup nutzen

Wer es wirklich wissen will, kann auch auf den Backup-Trick zurückgreifen. Erstellt ihr ein Whatsapp-Backup in eurem Google-Konto, könnt ihr es erneut aufrufen, wenn ihr Whatsapp löscht und neu installiert. Dadurch werden alte Nachrichten wiederhergestellt. Wurde das Backup also genau in dem Moment nach dem Erhalt und vor der Löschung der Nachricht erstellt, sollte sie erneut auftauchen. Das Zeitfenster dafür ist in der Regel relativ klein. Außerdem können automatische Backups euch zu einem späteren Zeitpunkt einen Strich durch die Rechnung machen, indem sie den Nachrichtenstand wieder überschreiben.

