Whatsapp zeigt dir jetzt, warum du zu einer Gruppe hinzugefügt wurdest

Whatsapp hat ein neues Feature vorgestellt, das anzeigen soll, warum ihr zu einer Gruppe hinzugefügt wurdet. Das Feature soll die Sicherheit im Messenger erhöhen und euch dabei helfen, zu entscheiden, ob ihr in der Gruppe bleiben möchtet.

Anzeige Anzeige

Werdet ihr von einer unbekannten Person zu einer Gruppe hinzugefügt, wird nun eine Infokarte angezeigt. Sie zeigt an, wer euch eingeladen hat, wer die Gruppe erstellt hat sowie wann die Gruppe erstellt wurde, und gibt eine kurze Information über den Zweck der Gruppe.

Zusätzlich verfügt die Karte über einen Button, mit dem ihr die Gruppe direkt wieder verlassen könnt.

Anzeige Anzeige

In der Infokarte gibt es zudem einen Button, der euch an verschiedene Sicherheitstools weiterleitet. Welche Tools sich genau dahinter verbergen, verrät Whatsapp in der Mitteilung allerdings nicht.

Wenn ihr zu einer Gruppe hinzugefügt werdet und die Person nicht kennt, die euch eingeladen hat, oder euch die Gruppe auf den ersten Blick verdächtig erscheint, könnt ihr sie nun aber direkt wieder verlassen oder beim Ersteller oder der Person, die euch eingeladen hat, weitere Informationen einholen.

Anzeige Anzeige

So könnt ihr vermeiden, zahlreichen unterschiedlichen Gruppen beizutreten, die euer Smartphone mit unnötigen Benachrichtigungen füllen. Das Feature soll in den kommenden Wochen an alle Nutzer ausgerollt werden.

Neue Funktionen für Whatsapp

In den vergangenen Wochen hat Whatsapp schon einige neue Features erhalten. Dazu gehört eine Option, mit der ihr Bilder auch in hoher Auflösung verschicken könnt. Außerdem gibt es jetzt eine Videochat-Option für bis zu 32 Kontakte sowie einige weitere neue Funktionen.

Software-Nostalgie: Kennt ihr diese Programme noch?

11 Bilder ansehen Software-Nostalgie: Kennt ihr diese Programme noch? Quelle: t3n

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Whatsapp