Ende des Chaos: Whatsapp will Gruppenchats mit einer neuen Funktion aufräumen

Der Messenger-Dienst Whatsapp der Facebook-Mutter Meta aus dem kalifornischen Menlo Park arbeitet an einer fundamentalen Neuerung für Chats. Zukünftig sollen Antworten auf Nachrichten in sogenannten Threads gebündelt werden können. Dies geht aus aktuellen Beta-Versionen für iOS und Android hervor, wie das auf Whatsapp spezialisierte Magazin WABetaInfo berichtet.

Die Funktion soll das Mitlesen in belebten Diskussionen, vorwiegend in Gruppen, erheblich vereinfachen. Eine Nachricht mit Antworten erhielte demnach einen kleinen Zähler, der die Anzahl der Reaktionen anzeigt.

Per Fingertipp auf diesen Zähler öffnet sich dann eine separate Ansicht. In dieser werden ausschließlich die Ursprungsnachricht und die zugehörigen Antworten in chronologischer Reihenfolge dargestellt, was für mehr Kontext und Übersicht sorgen soll.

Lange überfällig, aber mit offenen Fragen

Damit würde Whatsapp eine Funktion nachrüsten, die bei Konkurrenzdiensten wie Slack oder Discord längst zum Standard gehört. Sie gilt dort als essenziell, um mehrere Gesprächsstränge parallel zu verfolgen, ohne den Überblick zu verlieren.

Ob die Einführung reibungslos verläuft, wird sich zeigen müssen. Eine Herausforderung könnte darin bestehen, wie die Benachrichtigungen für Threads gehandhabt werden, um die Nutzer:innen nicht mit Mitteilungen zu überfluten. Zudem bleibt abzuwarten, wie schnell die Nutzerbasis das neue System annimmt oder ob es anfangs eher zu einer Fragmentierung der Kommunikation führen wird.

Noch in Entwicklung

Laut WABetaInfo befindet sich die Funktion für iOS und Android noch in der Entwicklung. Sie ist aktuell selbst für Teilnehmer:innen des Beta-Programms noch nicht freigeschaltet, ein Zeitplan für die Veröffentlichung ist nicht bekannt.

Mit der geplanten Thread-Funktion beweist Whatsapp nicht nur, dass auch etablierte Messenger noch Innovationspotenzial bieten. Der Messenger setzt damit auch ein deutliches Signal an die Konkurrenz, wie wichtig strukturierte Kommunikation im digitalen Alltag inzwischen geworden ist.

