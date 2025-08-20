Anzeige
Whatsapp testet Instagram-Verknüpfung: für wen das spannend wird

Eine neue Funktion von Whatsapp soll mehr Authentizität und Sicherheit ins Profil bringen und ist besonders spannend für alle, die mit den Meta-Plattformen Geld verdienen (möchten). Das Unternehmen wiederum profitiert von einem wertvollen Rohstoff: Informationen.

Von Hannah Klaiber
3 Min.
Artikel merken
Das vielschichtige, komplexe und bestens verknüpfte Meta-Ökosystem generiert enorme Mengen an Informationen und Daten. (Foto: miss.cabul/Shutterstock)

Über das Google-Play-Beta-Programm ist jetzt die Android-Version 2.25.23.19 verfügbar – und sie bringt ein Feature mit, das auf den ersten Blick mehr Klarheit und Authentizität verspricht. Erstmals können Nutzer:innen verifizierte Instagram-Links in ihrem Whatsapp-Profil hinterlegen.

Was steckt hinter dem Update?

Bislang konnten Nutzer:innen in ihrem Whatsapp-Profil zwar schon Instagram-Links platzieren, doch dabei war nicht erkennbar, ob der Account tatsächlich der*dem Profilinhaber:in gehörte. Wer wollte, konnte also auch fremde oder Fake-Links hinzufügen – ein Einfallstor für Verwirrung oder Identitätsmissbrauch.

Mit der neuen Verifizierung über das Meta-Konten-Center ändert sich das: Verknüpft man sein Instagram-Konto offiziell mit Whatsapp, erscheint im Profil künftig nicht mehr nur eine URL, sondern auch das Instagram-Icon samt Handle. So wird für andere Nutzer:innen sofort sichtbar, dass dieser Link echt ist und direkt zur*zum Profilinhaber:in gehört.

Entdeckt wurde die Funktion von den Expert:innen von WABetaInfo, die seit Jahren zu den zuverlässigsten Quellen rund um Whatsapp-Neuerungen gehören.

Ein kleines Symbol mit großer Wirkung

Was auf den ersten Blick wie ein Detail wirkt, kann im Alltag enorme Bedeutung haben. Gerade für öffentliche Personen, Marken oder Influencer schafft die Funktion mehr Vertrauen und Glaubwürdigkeit.

Fans, Kund:innen oder Geschäftspartner:innen sehen sofort, dass hinter dem Profil kein Fake steckt. Die Messenger-App selbst hat bisher kein offizielles Verifizierungssystem für Profile.

Die neue Möglichkeit, einen einzelnen Profillink eindeutig zu bestätigen, soll auch ein Schritt gegen Betrug und Identitätsdiebstahl sein. Zwar gilt die Verifizierung aktuell nur für Instagram-Links – doch es wäre nur logisch, wenn Meta das Feature künftig auch auf andere Plattformen ausweitet.

Flexibilität – vorerst

Noch präsentiert sich die neue Funktion als optionale Ergänzung: Wer sein Instagram-Konto nicht über das Meta-Konten-Center verknüpfen möchte, kann weiterhin einfach eine URL einfügen. Allerdings wird diese dann lediglich als generischer Link mit voller Adresse angezeigt – ohne das Instagram-Icon und den Handle.

Ob es dabei langfristig bleibt, ist offen. Offizielle Aussagen von Meta gibt es hierzu nicht. Die Erfahrung zeigt, dass Features, die zunächst als freiwillig eingeführt werden, später oft stärker in die Nutzung gedrängt werden.

Beta-Rollout: Wer kann es schon testen?

Laut WABetaInfo ist das Feature aktuell nur für einige Beta-Tester:innen freigeschaltet, die die neueste Whatsapp-Beta-Version über den Google Play Store installiert haben. In den kommenden Wochen soll die Funktion jedoch Schritt für Schritt an weitere Nutzer:innen ausgerollt werden.

Dass Whatsapp solche Tests zunächst mit einer begrenzten Nutzer:innengruppe fährt, ist nichts Neues. Immer wieder tauchen neue Features zunächst bei Beta-Tester:innen auf – teils schon Monate, bevor sie regulär verfügbar sind. Das sorgt regelmäßig für Neugier und Spekulationen in der Community.

Metas Ökosystem wird noch komplexer

Die Integration von Instagram wirkt nur folgerichtig: Beide Dienste gehören zu Meta, und im Konten-Center laufen schon seit einiger Zeit die Fäden zusammen. Hier können Nutzer:innen ihre Facebook-, Instagram- und Whatsapp-Profile miteinander verknüpfen, was künftig offenbar noch stärker ausgebaut werden soll.

Während Nutzer:innen von mehr Glaubwürdigkeit profitieren, liegt der strategische Nutzen für Meta auf einer anderen Ebene: Datenintegration. Durch die offizielle Verbindung von Whatsapp- und Instagram-Profilen erhält Meta ein noch klareres Bild von Identitäten, Interessen und sozialen Netzwerken seiner User:innen.

Diese Informationen sind ein wertvoller Rohstoff – nicht nur für das interne Targeting, sondern auch für die Weitergabe an Drittanbieter und Werbepartner. Denn je enger die Accounts in Metas Ökosystem miteinander verbunden sind, desto präziser lassen sich Bewegungsprofile, Konsumverhalten und Interessen ableiten.

Was kommt als Nächstes?

Noch ist unklar, wann das Feature allen Whatsapp-Nutzer:innen zur Verfügung stehen wird. Erfahrungsgemäß dauert es von den ersten Tests bis zur globalen Veröffentlichung drei bis sechs Monate. Denkbar wäre, dass noch bis Ende des Jahres ein offizieller Rollout erfolgt. Spannend bleibt die Frage, ob Meta weitere der vielen hauseigenen Plattformen ins Spiel bringen wird.

Das neue Feature könnte ein wichtiger Schritt sein, um Profile glaubwürdiger zu machen und Fake-Links zu verhindern – besonders wertvoll für öffentliche Personen, Marken und Social Creators. Gleichzeitig wirft es die Fragen auf, wie freiwillig die Verknüpfung langfristig bleibt und welchen Preis Nutzer:innen auch für eine Gratis-Verknüpfung letztendlich bezahlen.

MIT Technology Review Instagram Meta Whatsapp
