Whatsapp ist ein Spielplatz für Finanzbetrüger – so kannst du dich vor ihren Maschen schützen

Die Bafin warnt: In der Whatsapp-Gruppe „A20 DAX Experten Allianz“ geben sich Betrüger als Finanzexperten von Trade Republic aus, um Verbraucherinnen und Verbraucher zum Handeln mit dubiosen Finanzprodukten zu verleiten.

Die Masche ist nicht neu – aber unter Kriminellen offenbar immer beliebter. Zumindest warnt die deutsche Finanzaufsicht immer häufiger vor ähnlichen Abzock-Versuchen, bei denen sich Kriminelle als Mitarbeiter großer Banken, Broker oder als Finfluencer ausgeben, aktuell beispielsweise von Trade Republic, Union Investment oder Morgan Stanley. Allein im August dieses Jahres machte die Bafin schon zehn solcher Maschen publik.

So funktioniert die Whatsapp-Masche der Finanzbetrüger

In ihrer jüngsten Warnung beschreiben die Finanzaufseher auch den typischen Ablauf solcher Scams. Die Betrugsversuche starten oft auf Instagram oder anderen Social-Media-Kanälen. Dort bedienen sich die Betrüger gerne bekannter Marken, um Seriosität vorzutäuschen – neben Promis und Finfluencern imitieren sie auch die Accounts von Banken, Fonds oder Brokern. Besonders dreist: In einem Fall geben sich die Betrüger sogar als Bafin aus.

Die Fake-Anzeigen locken Nutzer dann in Messengerdienste wie Whatsapp. Dort wirkt erst mal alles seriös: Ein vermeintlicher Experte erklärt Investmentstrategien, eine Assistentin beantwortet Fragen, in kleinen Seminaren lernst du erst einmal etwas über Finanzfragen. Die Kommunikation läuft scheinbar professionell, mit Dokumenten, Fotos und angeblichen Erfolgsberichten.

Nach und nach baut sich so Vertrauen auf, denn anfangs sind die Ratschläge plausibel. In einigen Fällen können Nutzer auch „Testkäufe“ mit kleinen Summen machen – natürlich über die eigene Handels-App oder -Plattform, die von den Betrügern ins Spiel gebracht wird.

Doch dann kommt der eigentliche Trick: Plötzlich wird ein neuartiges Finanzsystem oder ein eigener Krypto-Token vorgestellt, investieren kann aber nur, wer schnell ist. Du wirst gedrängt, dich auf der Handelsplattform anzumelden und Geld einzuzahlen – meist auf nur schwer nachvollziehbarem Wege, etwa über ausländische Konten oder Kryptowährungen.

Zunächst scheint alles in Ordnung, doch schon bald werden immer neue Einzahlungen gefordert. Die versprochenen Auszahlungen bleiben schließlich aus oder werden an unerfüllbare Bedingungen geknüpft. Am Ende verschwinden Plattform und Täter einfach. Das eingezahlte Geld ist verloren.

Festgeld, Krypto, Pennystocks

Das Betrugsmuster kennt viele Spielarten: Mal geht es um Festgeldanlagen, mal um Aktien, die noch vor einem Börsengang exklusiv erworben werden können, oft auch um Kryptowährungen.

Das FBI warnte Anfang Juli, dass die Beschwerden von Opfern über „Pump-und Dump“-Aktienbetrügereien im Vergleich zum Vorjahr um 200 Prozent gestiegen sind. Dabei werden Anleger zu Investments in unbekannte und eigentlich wertlose Aktien verleitet, sogenannten „Pennystocks“. Die Betrüger halten selbst große Teile der Aktien und treiben den Kurs über die Investmentclubs auf den Messengerdiensten künstlich in die Höhe – bis sie ihre Aktien mit Gewinn verkaufen und abhauen. Die ahnungslosen Anleger bleiben auf den Verlusten sitzen, wenn der Aktienwert zusammenbricht.

In einer anderen Variante des Whatsapp-Betrugs locken die Betrüger Nutzer in Gruppen, in denen ihnen einfache Jobs versprochen werden, etwa Geld für Instagram-Likes. Für die Auszahlung sollen Nutzer dann Screenshots und persönliche Daten wie Telefonnummern weitergeben. Oft geht es danach auch mit den bekannten unseriösen Investment-Tipps weiter.

Auch die Anbahnung des Kontakts kann unterschiedlich ablaufen: Manchmal sollst du scheinbar nur an einem Gewinnspiel oder Online-Voting teilnehmen. Ein anderes Mal wirst du vielleicht auch einfach ungefragt in eine neue Whatsapp-Gruppe eingeladen. Manchmal startet die Kontaktaufnahme aber auch auf einer Dating-App und dein „Match“ lockt dich in eine Investmentclub-Gruppe.

Immer gleich sind aber die Psychotricks, die zum Einsatz kommen: Zuerst wird Vertrauen aufgebaut, teils auch Exklusivität suggeriert, später dann mit Gruppendynamik nach dem Motto „Alle machen mit!“ und engen Zeitfenstern Druck aufgebaut.

Wie Meta jetzt reagiert

Whatsapp hat in den vergangenen Monaten nach eigenen Angaben seine Schutzmechanismen deutlich ausgebaut, um gegen die Betrugsmaschen vorzugehen. So wurden im ersten Halbjahr 2025 bereits über 6,8 Millionen Konten wegen Missbrauchs, Spam oder Betrugsautomatisierung gesperrt. Betroffen waren laut Meta vor allem Accounts, die in Verbindung mit organisierter Kriminalität stehen oder massenhaft verdächtige Nachrichten über Gruppen und Chats versenden.

Whatsapp arbeitet mittlerweile eng mit OpenAI und anderen Anbietern zusammen, um die Erkennung KI-generierter Betrugsversuche besser zu erkennen, insbesondere, wenn Betrugsversuche über mehrere Dienste (SMS, Dating-Apps, Whatsapp, Telegram) ablaufen.

Außerdem wurden neue Sicherheitsfunktionen eingefügt, um Nutzer besser zu schützen. Jetzt siehst du einen Hinweis, wenn du zu einer unbekannten Gruppe hinzugefügt wirst und siehst, von wem du eingeladen wurdest, wie viele Mitglieder und bekannte Kontakte dabei sind. So kannst du schneller erkennen, ob du in einer unerwünschten Gruppe gelandet bist, und sie direkt wieder verlassen. Verdächtige Aktivitäten werden gemeldet und Konten blockiert. Auch bei Erstkontakten von unbekannten Nummern gibt es jetzt Warnhinweise.

Ein Problem bleibt jedoch: Die Fake-Profile auf Instagram & Co., die oft Einstiegspunkte für den Scam sind, tauchen mittlerweile derart inflationär auf, dass Betroffene kaum etwas dagegen tun können. Aktuell müssen sie selbst gegen jedes einzelne Fake vorgehen – eine ziemliche Sisyphos-Arbeit.

Der bekannte Influencer Thomas Kehl vom Finanzblog Finanzfluss wehrt sich mittlerweile mit einer Klage gegen diese Praxis. Sein Ziel: Meta soll die Fake-Anzeigen proaktiv löschen. In der Zwischenzeit bleibt Betroffenen aber nur, Follower und Kunden vor den Scams zu warnen.

So schützt du dich vor Whatsapp-Betrug

Meta selbst hat drei grundsätzliche Verhaltenstipps, um dich vor unerwünschter Kontaktaufnahme auf Whatsapp zu schützen:

Nimm dir Zeit, bevor du auf Anfragen antwortest. Kennst du die Nummer, erscheint die Anfrage seriös? Sei kritisch und frage dich selbst: Ist das Angebot zu gut, um wahr zu sein? Wirst du nach Geld oder persönlichen Zugangscodes gefragt? Wirst du zu einer schnellen Entscheidung gedrängt? Das alles könnten Anzeichen für einen Betrug sein. Seriöse Banken oder Behörden werden dich niemals telefonisch oder per Whatsapp nach sensiblen Daten wie PINs fragen. Wenn die Person behauptet, ein Freund oder Familienmitglied zu sein, vergewissere dich über einen anderen Kanal, ob dir wirklich dieser Mensch schreibt.

Grundsätzlich gilt: Wirst du auf eine Webseite weitergeleitet, prüfe das Impressum. Fehlt es oder ist es fehlerhaft, ist das ein klares Warnzeichen für eine Fake-Plattform. Außerdem nutzen die Betrüger gerne Domain-Namen, die ähnlich klingen wie die von echten Anbietern – mit kleinen Abweichungen in den Schreibweisen. Hier gilt es, genau hinzuschauen.

Das Versprechen von hohen Renditen ohne Risiko ist immer unseriös und sollte dich misstrauisch machen. Auch wenn Produktbeschreibungen unklar sind oder Zahlungen nur in Kryptowährungen möglich sind, ist das ein deutliches Alarmsignal. Wenn du investieren willst, solltest du immer verschiedene unabhängige Quellen nutzen, um dich über das Produkt oder die Aktie schlau zu machen.

Wenn du unsicher bist: Schau in Online-Foren nach, ob andere Nutzer hier bereits von ihren Erfahrungen mit dem Anbieter und möglicherweise von Scams berichten. Die Bafin veröffentlicht auf ihrer Website außerdem regelmäßig Hinweise zu verdächtigen Firmen und Onlinediensten.

Was tun, wenn du reingefallen bist?

Wenn du merkst, dass du auf eine Masche reingefallen bist, solltest du den Chat nicht löschen, sondern erst einmal Beweise sichern: Erstelle Screenshots von den Nachrichten und stelle eine Anzeige – entweder bei der örtlichen Polizeidienststelle oder direkt bei den Online-Wachen der Bundesländer.

Auch die Verbraucherzentralen beraten dich im Betrugsfall kostenlos bei der Anzeigenstellung. In der App solltest du zusätzlich den verdächtigen Kontakt melden und die Nummer blockieren.

Hast du Geld über die Bank überwiesen, kannst du versuchen, eine Rückbuchung zu veranlassen. In vielen Fällen ist es dafür aber zu spät, weil die Betrüger ihre Bankkonten schließen und mit dem Geld abhauen.

