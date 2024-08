Whatsapp: Warum du an dieser Stelle keine Screenshots mehr machen kannst

Whatsapp hat eine Screenshot-Sperre für iPhones eingeführt. Während diese Funktion bereits im Frühjahr für Android-Nutzer ausgerollt wurde, ist sie nun auch auf den ersten iOS-Geräten angekommen.

Das Hauptziel ist es, das einfache Abfotografieren von Profilbildern zu erschweren und so die Privatsphäre der Nutzer besser zu schützen. Mit der Sperre müssen sie dafür ein wenig kreativ werden.

So funktioniert die Screenshot-Sperre

Die Screenshot-Sperre greift, sobald man ein fremdes Profilbild in der Vollansicht betrachtet. In diesem Fall wird der Screenshot unterbunden. Es ist jedoch weiterhin möglich, einen Screenshot von der gesamten Profilseite anzufertigen, auf der das Profilbild in kleinerer Ansicht angezeigt wird.

Es gibt keine Möglichkeit, die Sperre zu deaktivieren oder das eigene Profilbild für Screenshots durch andere freizugeben. Zudem wird keine Benachrichtigung angezeigt, wenn jemand anders versucht, ein Profilfoto abzufotografieren.

Screenshots an sich wurden nicht gesperrt

Whatsapp hat dabei nicht die Screenshot-Funktion des iPhones direkt blockiert, merkt iPhone Ticker an. Stattdessen erkennt die App den Versuch, in der Profilbildansicht einen Screenshot zu erstellen, und ersetzt das Foto durch eine Hinweisgrafik, die mitteilt, dass die Bildschirmaufnahme blockiert wurde.

Neben der Screenshot-Sperre für iPhones hat Whatsapp in den vergangenen Wochen noch einige weitere Funktionen bekommen. Zum Beispiel können Nutzer nun Bilder in höherer Auflösung verschicken oder Whatsapp für Videocalls mit Gruppen nutzen.

