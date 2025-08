KI-Fotobearbeitung, Username Key und Status-Resharing: Wie drei neue Funktionen Whatsapp verändern könnten

Whatsapp ist längst mehr als nur ein Ort für Textnachrichten und die aktuellen Updates machen das sehr deutlich. KI‑gestützte Fotobearbeitung, neue Status Features, der Username Key: Whatsapp wächst zum Social Media Allrounder und behält dabei die Privatsphäre im Blick. Wer den Messenger bisher nur zum Schreiben genutzt hat, wird überrascht sein, wie viel kreatives Potenzial und Community Power jetzt drinsteckt.

Meta AI bearbeitet deine Fotos – direkt im Chat

Auf X kündigte das offizielle Whatsapp-Team an, dass Nutzer:innen Meta AI nun direkt in Whatsapp einsetzen können, um Fotos zu optimieren und Informationen daraus zu gewinnen. Das reicht von einfachen Bearbeitungen wie Zuschneiden und dem Entfernen störender Objekte bis zum Hinzufügen neuer Elemente per KI‑Generierung.

Praktisch: Wenn du ein Foto im Chat hochlädst, kannst du direkt Fragen dazu stellen, zum Beispiel, welche Pflanze darauf zu sehen ist oder was auf einer Speisekarte steht. Sogar fremdsprachige Texte im Bild lassen sich sofort übersetzen. Der Vorteil: Du musst das Bild nicht erst in eine andere App exportieren, sondern bekommst alle Antworten direkt im Whatsapp Chat.

Wie WABetaInfo berichtet, arbeitet Whatsapp in der aktuellen Android-Beta 2.25.22.10 an einer neuen Benachrichtigungsfunktion für Status-Updates. Mit dieser lassen sich künftig Push-Mitteilungen für einzelne Kontakte aktivieren, inklusive Profilfoto und Name direkt in der Benachrichtigung. Das Ziel: Nutzer:innen sollen wichtige Updates von engen Freund:innen, Familienmitgliedern oder relevanten Geschäftskontakten nicht mehr zwischen den vielen täglichen Statusmeldungen übersehen.

Der Screenshotim Tweet zeigt, wie das Feature in Zukunft aussehen könnte: Über das Drei-Punkte-Menü im Status-Bereich lässt sich die Option „Benachrichtigungen erhalten“ für den ausgewählten Kontakt aktivieren. Bestätigt man dies, sendet Whatsapp künftig bei jedem neuen Status-Update dieser Person eine Push-Mitteilung – sichtbar in der Benachrichtigungsleiste mit Profilfoto und Name, sodass sich neue Inhalte auf einen Blick zuordnen lassen. Wer die Funktion später nicht mehr nutzen möchte, kann sie an derselben Stelle einfach wieder deaktivieren.

Der Einrichtungsprozess ist simpel: Auf der ersten Seite erklärt Whatsapp, dass bestehende Kontakte oder Personen, die bereits deine Telefonnummer haben, den Key nicht benötigen. Nur neue Kontakte, die dich zum ersten Mal anschreiben wollen, müssen den Schlüssel eingeben. Über „Add key“ öffnet sich eine Eingabemaske, in der sich ein beliebiger vierstelliger Code festlegen lässt. Whatsapp empfiehlt dabei ausdrücklich, keine sensiblen persönlichen Daten zu verwenden.

Zuvor als „Username PIN“ bezeichnet, trägt die Funktion nun bewusst den Namen „Key“, um Missverständnisse zu vermeiden. Anders als ein Logincode dient der Key nicht zum Kontoschutz, sondern als Zugangsbeschränkung: Du entscheidest, wer dich über deinen Username erreichen darf. Der Schlüssel ist für gezielten Austausch gedacht, etwa mit Freund:innen, Kolleg:innen oder Geschäftspartner:innen. Für öffentliche Communities oder offene Netzwerke kann er deaktiviert werden, damit weiterhin jede:r über den Username schreiben kann.

Aktuell befindet sich der Username Key noch in der Entwicklung; selbst Betatester:innen können ihn derzeit nicht nutzen. Wann der Roll-out startet, ist noch offen. Klar ist jedoch: Mit dieser Funktion könnten Spam und unerwünschte Kontaktanfragen über den Whatsapp-Nutzernamen deutlich reduziert werden.

Status-Resharing: Wird Whatsapp immer mehr social?

Über Whatsapps Test des Status-Resharing haben schon im Mai berichtet. Erste Nutzer:innen konnten in der Android‑Version 2.25.18.9 entscheiden, ob ihre Statusmeldungen von Kontakten geteilt werden dürfen. Die Option war standardmäßig deaktiviert und musste manuell eingeschaltet werden. Jetzt weitet Whatsapp den Test aus und gibt mehr Betatester:innen Zugriff, darunter auch Malcolm Castaldi, der seine Erfahrungen auf Threads geteilt hat.

Erlauben die Ersteller:innen das Teilen, sehen Kontakte einen gut sichtbaren Teilen‑Button und können den Status direkt im eigenen Profil posten. Die ursprünglichen Ersteller:innen werden über jedes Resharing informiert. Optisch und funktional rückt der Status damit immer stärker in Richtung Social-Media-Format. Schon zuvor hat Whatsapp das Format mit Add Yours Stickern, Musikintegration, bis zu 90 Sekunden langen Videos und Foto-Stickern erweitert. Mit der Resharing-Funktion wird der Status zu einer interaktiven Bühne, die weit über das reine Messaging hinausgeht.

Avanciert WhatsApp vom Chat-Tool zum Creative- und Social-Hub?

Ob KI-Fotobearbeitung, gezielte Status-Benachrichtigungen, der neue Username Key oder interaktive Resharing-Funktionen – Whatsapp entwickelt sich rasant vom reinen Messenger zur vielseitigen Social-Media- und Kreativplattform. Dieser Trend ist auch in anderen digitalen Hubs zu beobachten: Selbst Podcast-Ökosysteme setzen inzwischen stärker auf Social-Media-Mechanismen, um Reichweite und Community-Bindung auszubauen – wie zuletzt im Gespräch mit Sascha Lobo in unserem Podcast Tap into Marketing by Digital Bash deutlich wurde.

Die neuen Whatsapp-Funktionen geben Nutzer:innen mehr Möglichkeiten, sich auszudrücken, Inhalte zu teilen und gleichzeitig die eigene Privatsphäre zu schützen. Wer Whatsapp bislang nur zum Chatten genutzt hat, dürfte in den kommenden Monaten überrascht sein, wie viele neue Türen sich in der App öffnen und wie sehr der Messenger sich zu einem kreativen und community-orientierten digitalen Raum wandelt.

Der Artikel stammt von Larissa Ceccio aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

