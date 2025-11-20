Anzeige
News
Whatsapp kriegt bald mehrere Accounts auf einem iPhone – darum ist das sinnvoll

Mit dem Messenger Whatsapp kann man unter iOS aktuell nur mit Tricks mehrere Accounts nutzen – nervig etwa für den Büroalltag. Die neueste Beta zeigt: Demnächst ändert sich das wohl.

1 Min.
Icon von WhatsApp mit vielen Nachrichten (Bild: Shutterstock/Wahyu Budiyanto Toa)

Bisher konnten iPhone-Nutzer nur umständlich zwischen verschiedenen Whatsapp-Accounts wechseln. Nutzer betrieben daher oft den normalen Whatsapp-Client und die nicht für alle zugängliche Business-Version parallel. Wie die Whatsapp-Beta-Info-Website WABetaInfo nun berichtet, testet Whatsapp in der iOS-Version 25.34.10.72 erstmals die Möglichkeit, zwei Accounts parallel zu nutzen.

Die Einrichtung des Zweitkontos erfolgt über das bekannte QR-Code-Verfahren, das auch beim Wechsel zu einem neuen Gerät zum Einsatz kommt. Jeder Account behält dabei seine eigene Chat-Historie, individuelle Benachrichtigungseinstellungen und separate Backup-Konfigurationen.

Besonders praktisch: Nutzer können schnell zwischen beiden Konten wechseln und offenbar in beiden gleichzeitig eingeloggt bleiben. Bei eingehenden Nachrichten zeigt Whatsapp dann an, für welchen Account die Nachricht bestimmt ist. So kann man etwa auf berufliche und private Kommunikation getrennt reagieren.

Flexibilität im Job

Die App-Lock-Funktion, die Whatsapp mit biometrischen Verfahren wie Face ID oder Touch ID schützt, ist mit der Mehrfach-Account-Funktion kompatibel, sagen Betatester. So lässt sich verhindern, dass unbefugte Personen zwischen den Accounts wechseln können. Ein Account kann damit gezielt vor fremden Zugriffen geschützt werden.

Die neue Funktion bietet vor allem für Nutzer Vorteile, die bisher zwischen privater und geschäftlicher Kommunikation jonglieren mussten. Bisher griffen viele Nutzer zur Business-Version von Whatsapp, um eine zweite Nummer zu verwalten. Mit der neuen Funktion wird dies in der Standard-App möglich.

Wann genau das Feature für alle Nutzer:innen verfügbar sein wird, ist noch unklar. Die Betatests könnten noch mehrere Wochen oder gar Monate andauern. Mittesten dürfen leider nur ausgewählte User Die Beta, die Apples Verteilplattform Testflight nutzt, ist nicht öffentlich. Kürzlich hatte sich Whatsapp beziehungsweise seine Mutter Meta dafür entschieden, Chatplattformen von Drittanbietern einzubinden – auf Druck der EU. Bekannte Namen wie Signal sind aber nicht dabei.

