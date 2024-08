Whatsapp: Warum ihr künftig eure Telefonnummer nicht mehr weitergeben müsst

Wer mit seinen Kontakten über Whatsapp schreiben möchte, muss deren Telefonnummer haben. Bei Familie und engen Freunden ist das oftmals kein Problem. Aber was, wenn ihr gerade erst jemanden kennengelernt habt und nach eurer Telefonnummer für Whatsapp gefragt werdet? Könnt ihr eurem Gegenüber vertrauen, dass kein Unfug mit der Telefonnummer angestellt wird?

Anzeige Anzeige

So will Whatsapp Telefonnummern umgehen

Wie WABetaInfo berichtet, arbeitet Whatsapp an einem Feature, um nicht mehr eure Telefonnummern herausgeben zu müssen. Darüber könnt ihr einen einzigartigen Namen für euren Account festlegen, über den auch andere Whatsapp-Nutzer:innen finden können. Das dürfte dann ähnlich wie mit eurem Handle auf Plattformen wie Instagram funktionieren.

Um eure Sicherheit noch weiter zu erhöhen, arbeitet Whatsapp an einer optionalen Funktion für die Accountnamen. Diese könnt ihr noch mit einer eigens festgelegten PIN versehen. Findet euch jemand über euren Whatsapp-Accountnamen und möchte euch schreiben, benötigt die Person ebendiese PIN, um euch Nachrichten zu schicken. Damit dürfte Whatsapp verhindern, dass ihr mit einer Flut an Spam-Nachrichten eingedeckt werdet, sobald euch Betrüger:innen über den Messenger finden.

Anzeige Anzeige

Sobald der PIN das erste Mal korrekt eingegeben wurde, benötigen die Personen den Code nicht noch einmal, um euch zu kontaktieren. Er dient nur als Schutzmaßnahme bei der ersten Kontaktaufnahme. Dementsprechend greift die PIN wohl auch nicht, wenn ihr schon einmal einen Chat mit der Person hattet.

Anzeige Anzeige

Noch befindet sich diese neue Whatsapp-Funktion in Arbeit. Mit einem künftigen Update wird das Feature dann erst für die Beta-Versionen des Messengers freigeschaltet. Sobald die Beta-Tester:innen positives Feedback liefern und mögliche Probleme beseitigt sind, werden alle Whatsapp-Nutzer:innen mit dem Feature versorgt. Wie lange das dauert, ist nicht bekannt. In der Regel dauert es einige Monate, bis neu entdeckte Funktionen in Whatsapp landen.

Sinnvolle und weniger sinnvolle Passworttipps

8 Bilder ansehen Sinnvolle und weniger sinnvolle Tipps für Passwörter Quelle: Shutterstock/ Vitalii Vodolazskyi

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Whatsapp