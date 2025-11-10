Anzeige
News
Whatsapp rollt Media-Hub für Mac und Web-Version aus

Meta rollt ein neues Feature für Whatsapp auf Mac und im Browser aus: Der sogenannte Media-Hub soll es Nutzer:innen ermöglichen, alle kürzlich geteilten Fotos, Videos, Links und Dokumente zentral zu durchsuchen – ohne dafür jeden einzelnen Chat öffnen zu müssen.

Von Kim Hönig
2 Min.
Artikel merken
Whatsapp rollt Media-Hub für Mac und Web-Version aus

Whatsapp liefert auf dem Mac und in der Web-Version endlich den versprochenen Media-Hub. (Foto: Antonio Salaverry/Shutterstock)

Empfangene Bilder, Videos, Gifs, Links und Dokumente – alles an einem Ort, durchsuch- und filterbar nach verschiedenen Kriterien. Eine solche Funktion hatte Meta bereits im Mai 2025 für die Web-Version des Messengers Whatsapp angekündigt. Jetzt wird der sogenannte Media-Hub nach und nach an die Nutzer:innen gebracht, wie WABetaInfo berichtet – und zwar auch an Mac-User:innen!

Media-Hub: Zentrale Übersicht über geteilte Inhalte

Laut dem Eintrag bei WABetaInfo wird die neue Funktion seit dem 10. November schrittweise auf dem Mac und in Whatsapp Web ausgerollt. Das Feature taucht in der Seitenleiste als eigener Menüpunkt auf und versammelt dort erhaltene Medien aus verschiedenen Chats.

Nutzer:innen können damit deutlich schneller auf Bilder, Videos oder Dokumente zugreifen, ohne lange durch individuelle Gesprächsverläufe zu scrollen. Der Hub soll dabei ausschließlich Inhalte anzeigen, die vor Kurzem empfangen wurden. Ältere Dateien lassen sich weiterhin nur über die jeweiligen Chats oder in der mobilen App öffnen.

Die neue Funktion soll vor allem für Übersicht sorgen und die Suche nach Medien „schneller und effizienter“ machen, heißt es. So lassen sich Inhalte nach verschiedenen Kriterien – etwa Datum oder Dateigröße – sortieren und filtern. Zudem können Nutzer:innen nach bestimmten Schlagworten suchen.

Whatsapp: Einheitliches Nutzererlebnis über Geräte hinweg

Mit der Einführung des Media-Hubs will Whatsapp laut WABetaInfo für ein „einheitlicheres Erlebnis“ auf verschiedenen Plattformen sorgen. Die Neuerung fügt sich entsprechend in eine Reihe aktueller Updates ein, mit denen Meta die Plattform über Betriebssystemgrenzen hinweg vereinheitlicht.

Mit dem Media-Hub geht Whatsapp einen weiteren Schritt in Richtung besserer Übersicht und Plattform-Parität. Wer oft Dateien über den Messenger teilt, dürfte die neue Funktion schnell zu schätzen wissen – sie spart Zeit, reduziert Sucherei und macht das Aufräumen im eigenen Chat-Archiv spürbar einfacher.

Der Rollout erfolgt laut WABetaInfo schrittweise. Das heißt, in den kommenden Wochen wird das Feature für immer mehr Nutzer:innen verfügbar sein.

