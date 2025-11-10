Whatsapp rollt Media-Hub für Mac und Web-Version aus

Empfangene Bilder, Videos, Gifs, Links und Dokumente – alles an einem Ort, durchsuch- und filterbar nach verschiedenen Kriterien. Eine solche Funktion hatte Meta bereits im Mai 2025 für die Web-Version des Messengers Whatsapp angekündigt. Jetzt wird der sogenannte Media-Hub nach und nach an die Nutzer:innen gebracht, wie WABetaInfo berichtet – und zwar auch an Mac-User:innen!

Anzeige Anzeige

Media-Hub: Zentrale Übersicht über geteilte Inhalte

Laut dem Eintrag bei WABetaInfo wird die neue Funktion seit dem 10. November schrittweise auf dem Mac und in Whatsapp Web ausgerollt. Das Feature taucht in der Seitenleiste als eigener Menüpunkt auf und versammelt dort erhaltene Medien aus verschiedenen Chats.

Nutzer:innen können damit deutlich schneller auf Bilder, Videos oder Dokumente zugreifen, ohne lange durch individuelle Gesprächsverläufe zu scrollen. Der Hub soll dabei ausschließlich Inhalte anzeigen, die vor Kurzem empfangen wurden. Ältere Dateien lassen sich weiterhin nur über die jeweiligen Chats oder in der mobilen App öffnen.

Anzeige Anzeige

Die neue Funktion soll vor allem für Übersicht sorgen und die Suche nach Medien „schneller und effizienter“ machen, heißt es. So lassen sich Inhalte nach verschiedenen Kriterien – etwa Datum oder Dateigröße – sortieren und filtern. Zudem können Nutzer:innen nach bestimmten Schlagworten suchen.

Whatsapp: Einheitliches Nutzererlebnis über Geräte hinweg

Mit der Einführung des Media-Hubs will Whatsapp laut WABetaInfo für ein „einheitlicheres Erlebnis“ auf verschiedenen Plattformen sorgen. Die Neuerung fügt sich entsprechend in eine Reihe aktueller Updates ein, mit denen Meta die Plattform über Betriebssystemgrenzen hinweg vereinheitlicht.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mit dem Media-Hub geht Whatsapp einen weiteren Schritt in Richtung besserer Übersicht und Plattform-Parität. Wer oft Dateien über den Messenger teilt, dürfte die neue Funktion schnell zu schätzen wissen – sie spart Zeit, reduziert Sucherei und macht das Aufräumen im eigenen Chat-Archiv spürbar einfacher.

Der Rollout erfolgt laut WABetaInfo schrittweise. Das heißt, in den kommenden Wochen wird das Feature für immer mehr Nutzer:innen verfügbar sein.