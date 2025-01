Whatsapp zählt weltweit zwei Milliarden Nutzer:innen und ist damit der beliebteste Messenger. Damit das so bleibt, spendieren die Entwickler:innen den Apps für iOS, Android, macOS und Windows regelmäßig neue Funktionen – manchmal sogar in so geringen Abständen, dass es für einige Nutzer:innen unübersichtlich wird.

Was ist neu bei Whatsapp?

Damit ihr nichts verpasst, haben wir die Neuheiten der vergangenen Wochen für euch zusammengetragen. Darunter befindet sich die Möglichkeit, per Whatsapp auf ChatGPT zuzufreifen. Außerdem hat der Messenger neue Funktionen für Anrufe bekommen.

Per Whatsapp auf ChatGPT zugreifen

Die Möglichkeit, via Whatsapp auf ChatGPT zuzugreifen, ist zwar nicht die direkt eine neue Funktion für den Messenger, sie kann aber doch ganz praktisch sein. Um den Chatbot zu kontaktieren, speichert ihr einfach die US-Nummer 1-800-242-847 als Kontakt ab. Im Anschluss könnt ihr drauflos chatten. Dabei handelt es sich um eine Basisversion des Bots, die nicht so leistungsfähig ist wie das über die App oder den Browser erreichbare Modell. Künftig soll es aber auch möglich sein, Whatsapp mit dem eigenen ChatGPT-Konto zu verknüpfen, um etwa die Bilderkennung zu nutzen. Hier lest ihr alles Weitere zur ChatGPT-Integration in Whatsapp.

Neue Effekte und Funktionen für Whatsapp-Anrufe

Whatsapp ist längst mehr als nur eine Chat-App. Zwei Milliarden Anrufe tätigen Nutzer:innen täglich über den Messenger – sagt Whatsapp selbst. Deswegen haben die Macher:innen die Telefonie-Funktion kürzlich um einige Features erweitert. So ist es jetzt möglich, in Gruppenchats einzelne Kontakte für eine Videokonferenz auszuwählen. Ihr müsst also nicht mehr die komplette Gruppe anklingeln. Für eben jene Videochats gibt es außerdem zehn neue Effekte, etwa einen Unterwasserfilter. Zusätzlich hat Whatsapp nach eigenen Angaben die Qualität für Anrufe verbessert. Alles Weitere zu den verbesserten Anruffunktionen in Whatsapp lest ihr im verlinkten Artikel.

Whatsapp mit Gemini nutzen

Um Whatsapp-Nachrichten zu verschicken oder Anrufe zu tätigen, müsst ihr die App jetzt nicht mehr öffnen. Das funktioniert auch über Googles KI-Chatbot Gemini. Voraussetzung dafür ist, dass ihr beide Apps installiert habt und ein Android-Gerät besitzt. Die Gemini-App müsst ihr zudem derzeit noch auf Englisch umstellen. Danach kann euch der Bot aber helfen, Nachrichten zu verfassen. Was möglich ist, wenn ihr Gemini mit Whatstapp verknüpft (und was nicht), lest ihr im verlinkten Artikel.

Whatsapp-Sprachnachrichten transkribieren

Auf diese Funktion dürften viele Nutzer:innen lange gewartet haben: Endlich bietet Whatsapp die Möglichkeit, erhaltene Sprachnachrichten automatisch zu transkribieren. Ihr braucht euch die Audiobotschaften künftig also nicht mehr von Anfang bis Ende anhören. Die App kann sie stattdessen in Textform anzeigen. Für den Vorgang ist kein Cloud-Zugriff nötig. Laut Whatsapp findet der gesamten Prozess auf dem Smartphone statt. Das spart Zeit und sorgt dafür, dass die Nachricht Ende-zu-Ende-verschlüsselt bleibt. In diesem Artikel verraten wir, wie ihr die Transkripte für Sprachnachrichten aktiviert.

Noch mehr Whatsapp

Ihr wollt noch mehr aus dem Messenger herausholen? Dann haben wir 29 Whatsapp-Tipps zu gängigen Funktionen für euch. In diesem Artikel verraten wir euch zudem, wie ihr Whatsapp auf der Smartwatch nutzt und welche Uhren mit dem Messenger kompatibel sind.

Außerdem ist auch t3n auf Whatsapp vertreten. Wie ihr unseren Kanal (auch bei Threads, Mastodon und Bluesky) abonnieren könnt, verraten wir hier.