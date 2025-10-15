Anzeige
Whatsapp: Mit diesem neuen Feature verpasst du nie wieder den Status deiner Freunde

Whatsapp bekommt bald ein neues Feature spendiert, mit dem du einen besseren Überblick über die Status-Updates deiner Kontakte behalten kannst. Welche Möglichkeiten es gibt und wann du mit der Funktion rechnen darfst.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Artikel merken
Whatsapp bekommt ein neues Feature für Status-Fans. (Bild: Shutterstock/Melnikov Dmitriy)

Wer zahlreiche Whatsapp-Kontakte pflegt, wird das Problem kennen. Der Status-Tab, in den deine Freunde neue Bilder und Videos posten, quillt an manchen Tagen über. Oftmals ist es da schwer, die wirklich wichtigen Statusmeldungen von den nicht so wichtigen zu trennen. Sonst stehst du am Ende mit Panik in den Augen da, wenn deine Eltern fragen, ob du ihre Urlaubsbilder wirklich gesehen hast.

Whatsapp-Status als Push-Benachrichtigung

Damit das nicht mehr vorkommt, haben sich die Entwickler:innen bei Whatsapp ein neues Feature ausgedacht. Wie WABetaInfo berichtet, können Statusmeldungen von ausgewählten Kontakten künftig als Push-Benachrichtigung auf eurem Smartphone landen. Statt also händisch im Status-Tab von Whatsapp nach möglichen Updates zu suchen und dich dabei durch uninteressante Beiträge zu wühlen, bekommst du nur die Updates von für dich wichtigen Personen.

Das Feature lässt sich dabei mit wenigen Handgriffen in Whatsapp aktivieren, sobald es verfügbar ist. Alles, was es braucht, ist ein Status der Person, die du per Benachrichtigung abonnieren willst. Öffnet den Status und wählt über das Dreipunktemenü „Benachrichtigung erhalten“ aus. Im Anschluss fragt dich Whatsapp noch einmal, ob du dir sicher bist, dass du Push-Notifications von diesem Kontakt haben möchtest. Sobald du die Frage bestätigst, bekommst du in Echtzeit Nachrichten, sobald ein neuer Status hochgeladen wird.

Die Benachrichtigungen beinhalten dabei sogar eine kleine Vorschau auf die hochgeladenen Bilder oder Videos. Wird es dir später doch zu viel, kannst du die Meldungen schnell wieder abschalten. Im Dreipunktemenü des Whatsapp-Status findet sich dann die Option „Benachrichtigungen stummschalten“. Dort lässt sich die Stummschaltung im Anschluss auch wieder aufheben.

Wer aktuell nach der Neuerung sucht, dürfte allerdings enttäuscht werden. Das Status-Feature von Whatsapp findet sich aktuell nur in der Beta-Version des Messengers. Genauer gesagt, testen die Entwickler:innen des Messengers mit einigen Android-Nutzer:innen, ob es noch Fehler gibt, die behoben werden müssen. Sollte sich bei den Tests herausstellen, dass die Benachrichtigungen problemlos funktionieren, dürfte das Feature aber auch bald in der Release-Version von Whatsapp für Android-Geräte landen. Wann andere Plattformen damit beliefert werden, lässt sich bislang nicht abschätzen.

Kennst du schon diese Android-Funktionen?

Pixel 6 und 6 Pro
11 Bilder ansehen
Kennt ihr diese Android-Funktionen? Quelle: (Foto: t3n)
