Whatsapp macht bald bessere Fotos bei schlechtem Licht – so funktioniert das Feature

Wer in Whatsapp unterwegs ist und schnell Bilder in dunkler Umgebung machen will, muss bisher zu seiner nativen Kamera-App wechseln. Doch nun rollt der Messenger einen neuen Nachtmodus für seine Kamera aus.

Von Sebastian Milpetz