Whatsapp: Diese neuen Features stehen ab sofort bereit – habt ihr sie schon entdeckt?

Die Verantwortlichen hinter Whatsapp arbeiten immer daran, den Messenger weiter zu verbessern. Oftmals gibt es dabei nur von noch weit entfernten Funktionen zu berichten, die irgendwann in Zukunft in der App landen werden. So etwa bei einer Neuerung, die euch mehr Privatsphäre in Whatsapp einbringen soll. Doch in den vergangenen Tagen und Wochen wurden einige Features in Whatsapp implementiert, die ihr womöglich noch gar nicht gesehen habt.

Neue Whatsapp-Features: Was sich in Chats geändert hat

Die Features hat Whatsapp in einem ausführlichen Blog-Beitrag bekannt gegeben. Eine der ersten Neuerungen ist die Online-Anzeige in Gruppenchats. Diese findet ihr direkt unter dem Gruppennamen. Sind andere User:innen innerhalb der Gruppe online, seht ihr jetzt die Anzahl auf einen Blick. So wisst ihr vorab, ob sie eure Nachricht direkt bekommen oder ihr womöglich auf Antworten warten müsst.

Eine weitere Neuerung findet sich in den Benachrichtigungseinstellungen. Dort könnt ihr jetzt auswählen, nur noch bei Highlights im Chat benachrichtigt zu werden. Dazu zählen Nachrichten von gespeicherten Kontakten und direkte @-Erwähnungen. Zudem landet ein Gruppenchat-Feature jetzt auch in Einzelchats. Ihr könnt auch im direkten Gespräch mit einer Person ab sofort ein Ereignis erstellen und eine Zu- oder Absage abfragen. Neben diesen beiden Optionen bietet Whatsapp mittlerweile auch die Möglichkeit, „Vielleicht“ anzukreuzen.

Für alle Whatsapp-User:innen ist außerdem neu, wie ihr mit Reaktionen auf Nachrichten interagieren könnt. Haben schon andere darauf reagiert und ihr möchtet euch anschließen, könnt ihr die Übersicht der Reaktionen aufrufen und einfach auf das jeweilige Emoji einer anderen Person tippen. Zuvor brachte euch diese Aktion zum Whatsapp-Profil der jeweiligen Person.

Zu guter Letzt gibt es zwei Neuerungen für iPhone-User:innen. So lassen sich jetzt direkt in Whatsapp Dokumente scannen und in Chats versenden. Zudem könnt ihr künftig Whatsapp als Standard-App für euer iPhone auswählen. Wechselt dazu in die Einstellungen, sucht dort nach dem Eintrag „Apps“ und wählt unter „Standard-Apps“ den Messenger aus.

Verbesserungen für Anrufe und Kanäle

Bei den Whatsapp-Anrufen gibt es nicht ganz so viele Neuerungen, aber immerhin erleichtern sie euch das Telefonieren über den Messenger in einigen Fällen. Künftig können iPhone-User:innen bei Videoanrufen das Bild heranzoomen. Das funktioniert sowohl bei eurer eigenen Videoübertragung als auch bei dem Video eures Gegenübers.

Für die Android- und iOS-Version von Whatsapp gibt es zudem eine Erleichterung beim Hinzufügen von Personen zu einem laufenden Anruf. Ihr könnt die neuen Gesprächsteilnehmer:innen einfach über den Chat-Thread mit der Person hinzufügen, indem ihr auf das Anrufsymbol oben tippt. Dort steht dann die Option „Zum Anruf hinzufügen“. Ferner haben die Verantwortlichen die Videoqualität bei Anrufen verbessert.

Zu guter Letzt bekommen auch Whatsapp-Kanäle ein paar Neuerungen spendiert. So können Administrator:innen jetzt 60-sekündige Videonotizen aufnehmen und die Clips an alle Abonnent:innen schicken. Sprachnachrichten, die über Kanäle geschickt werden, lassen sich zudem durch die Transkription schriftlich zusammenfassen. Und auch das Einladen von neuen Personen wurde erleichtert. Wer einen Kanal hat, kann künftig einfach einen QR-Code als Einladung erstellen.

