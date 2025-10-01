Bewegte Fotos und Scan-Funktion: Whatsapp integriert viele neue Features

Mehr Spaß mit Whatsapp: Meta erweitert wieder einmal die Funktionen seines Messengers. (Foto: Tatiana Diuvbanova/Shutterstock)

Meta hat eine ganze Reihe neuer Features für Whatsapp angekündigt. Nutzer:innen können künftig Live- und Motion-Fotos verschicken, Chats individueller gestalten und Videoanrufe mit neuen Hintergründen personalisieren.

Auch Meta AI wird weiter integriert – mit Themen für Unterhaltungen, die über generierte Bilder und Inhalte hinausgehen. Damit setzt Whatsapp seinen Kurs fort, die App nicht nur als Messenger, sondern auch als vielseitige Kommunikationsplattform zu etablieren.

Lebendigere Chats: Motion-Fotos und neue Sticker

Mit dem Update lassen sich Live-Fotos von iOS und Motion-Fotos von Android direkt in Whatsapp teilen. Empfänger:innen sehen die Bilder als kleine Animationen – ähnlich wie GIFs, aber in Originalqualität. Ziel soll es sein, Alltagsmomente lebendiger zu vermitteln und die Bildkommunikation aufzuwerten.

Zusätzlich zu den bewegten Bildchen, dürfen sich Whatsapp-Nutzer:innen auch über neue Sticker-Sammlungen freuen. Mit „Fearless Bird“ und dem „Vacation“-Pack stehen weitere knuffige Comic-Charaktere zur Verfügung, mit denen man Chats kreativ bereichern kann.

Whatsapp: Mehr Individualität durch Themes und Hintergründe

Chats lassen sich künftig stärker personalisieren: Mit Chat-Themes können Nutzer:innen jetzt nicht mehr nur Designs auswählen, sondern Unterhaltungen ihr eigens gestaltetes Design verpassen.

Dazu kommen neue Videoanruf-Hintergründe, die in Echtzeit eingesetzt werden können. Damit will Meta den persönlichen Ausdruck und die Anpassungsmöglichkeiten in Gesprächen in Whatsapp deutlich erweitern.

Mehr KI: Meta AI als Begleiter im Chat

Auch die KI-Integration wird ausgebaut. Meta AI erhält neue Chat-Themes und erweitert die Funktionen innerhalb von Whatsapp.

Nutzer:innen können so direkt in Unterhaltungen mit der KI interagieren und Inhalte generieren. Meta positioniert die hauseigene KI damit stärker als alltägliches Werkzeug im Messenger-Umfeld.

Weitere Neuerungen: Dokumentenscanner und Gruppenchat-Suche

Neu ist auch ein Dokumentenscanner für Android: Nutzer:innen können direkt in Whatsapp Dokumente abfotografieren, zuschneiden und verschicken. Die Funktion war bislang iPhone-Nutzer:innen vorbehalten und steht nun erstmals auch auf Android-Geräten zur Verfügung.

Außerdem gibt es ein Feature, anhand dessen man bei der Suche sehen kann, in welchen gemeinsamen Gruppenchats man mit einer anderen Person ist.

