Whatsapp plant Neuerung für Sprachnachrichten: Was sich für euch verändern soll

Einige Whatsapp-User:innen lieben sie, während andere sie hassen: Bei Sprachnachrichten scheiden sich die Geister der Messenger-Nutzer:innen. Dennoch arbeiten die Verantwortlichen hinter Whatsapp immer an neuen Funktionen – unter anderem auch für die Sprachaufnahmen. So hat WABetaInfo eine Entdeckung in der iOS-Beta von Whatsapp gemacht, die viele Sprachnachrichten-Fans freuen wird.

Whatsapp: So nehmt ihr künftig Sprachnachrichten auf

Wenn ihr aktuell eine Sprachnachricht in Whatsapp aufnehmen wollt, gibt es zwei Optionen dafür. Zunächst könnt ihr das Mikrofonsymbol im Chat gedrückt halten, bis ihr eure Sprachnachricht komplett aufgenommen habt. Lasst ihr den Button wieder los, wird die Nachricht automatisch an euer Gegenüber verschickt. Ferner könnt ihr das Mikrofonsymbol drücken und dann nach oben wischen, um eine Sperre zu aktivieren.

Ist die Sperre für Sprachnachrichten aktiviert, könnt ihr den Button loslassen und so längere Aufnahmen machen, ohne euren Finger die ganze Zeit auf dem Smartphone zu lassen. Wie in der iOS-Beta von Whatsapp schon jetzt zu sehen ist, will Whatsapp die beiden Modi künftig zusammenlegen. Laut WABetaInfo müssen Whatsapp-User:innen bald nur noch das Mikrofonsymbol kurz antippen, um den neuen Modus zu starten.

Das Drücken des Buttons löst automatisch die Sprachnachrichtensperre aus. In diesem Modus seht ihr dann die Dauer eurer Sprachnachricht, eine Audiowelle sowie Buttons zum Löschen, Pausieren oder zum Absenden der Nachricht. Zudem könnt ihr jederzeit vor dem Absenden mit einem weiteren Button entscheiden, ob die Sprachnachricht nur ein einziges Mal von eurem Gegenüber angehört werden darf.

Vorerst ist die Neuerung nur für einige iOS-Nutzer:innen verfügbar, die die Beta von Whatsapp über Testflight installiert haben. Wann auch andere Messenger-User:innen mit dem neuen Aufnahmemodus versorgt werden, lässt sich nicht genau sagen. Üblicherweise lassen die Verantwortlichen hinter Whatsapp die Betatests einige Wochen laufen, um Feedback zu sammeln und mögliche Bugs zu beheben, bevor die Funktion final ausgerollt wird.

Kennt ihr schon diese iPhone-Funktionen?

