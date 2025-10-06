Nutzernamen bei Whatsapp: So sollt ihr euch euren Wunschnamen reservieren können

Das neueste Android-Update für Whatsapp ist für all jene, die auf die neue Nutzername-Funktion warten, besonders interessant. Demnächst soll die neue Funktion kommen, doch schon davor sollt ihr euren bevorzugten Nutzernamen reservieren können.

Anzeige Anzeige

Der Messengerdienst arbeitet bereits länger an dieser neuen Funktion, die es anderen Whatsapp-Nutzer:innen ermöglichen soll, sich über den Nutzernamen innerhalb des Messengers zu finden. Der Vorteil dieses Features: Ihr müsst anderen Nutzer:innen nicht mehr eure Telefonnummer geben, es handelt sich also um eine zusätzliche Datenschutzebene.

Nutzernamen bedeuten aber auch, dass diese jeweils nur einmal vergeben werden können – und das bedarf ordentlicher Vorarbeit. Laut WABetaInfo arbeitet Whatsapp deswegen vor der Veröffentlichung aktiv an der Verwaltung der Nutzernamen, „um von Anfang an einen reibungslosen Prozess zu gewährleisten“.

Anzeige Anzeige

Reservierungsprozess soll faire Chance bieten

Ein Reservierungsprozess soll dafür sorgen, dass alle Whatsapp-Nutzer:innen eine Chance bekommen, sich ihren Wunschnamen zu sichern. Ohne ein Reservierungssystem könnten sich nämlich Beta-Nutzer:innen, die frühzeitig Zugriff auf die neue Funktion erhalten, beliebte Nutzernamen vor all den anderen Nutzer:innen sichern. Das möchte Whatsapp so gut es geht vermeiden.

Die Reservierungsmöglichkeit soll demnach schneller für eine größere Anzahl von Nutzer:innen freigegeben werden, als die vollständige Nutzernamen-Funktion, die voraussichtlich schrittweise eingeführt wird.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die Social-Media-Evolution

26 Bilder ansehen Die Social-Media-Evolution Quelle: (Foto: Luiza Kamalova / Shutterstock)

Für die Nutzernamen gibt es Regeln

Whatsapp erhofft sich von diesem Stufenplan einen Zeitgewinn, um das gesamte System verfeinern zu können und gleichzeitig sicherzustellen, dass die erste Reservierungswelle reibungslos abgewickelt wird.

Für die künftigen Nutzernamen gibt es bestimmte Regeln. Es dürfen nur Kleinbuchstaben sowie Zahlen, Punkte und der Unterstrich verwendet werden. Namen, die andere Zeichen oder ausschließlich Sonderzeichen und Zahlen enthalten, werden nicht akzeptiert, genauso wenig Namen, die mit „www.“ beginnen.