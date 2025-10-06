Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Nutzernamen bei Whatsapp: So sollt ihr euch euren Wunschnamen reservieren können

Die Einführung von Nutzernamen bei Whatsapp rückt anscheinend immer näher. Ein Reservierungsprozess soll dafür sorgen, dass sich möglichst viele Nutzer:innen ihren Wunschnamen sichern können.

Von Christian Bernhard
1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Nutzernamen bei Whatsapp: So sollt ihr euch euren Wunschnamen reservieren können

Demnächst sollen bei Whatsapp Nutzernamen möglich sein. (Foto: Primakov / Shutterstock)

Das neueste Android-Update für Whatsapp ist für all jene, die auf die neue Nutzername-Funktion warten, besonders interessant. Demnächst soll die neue Funktion kommen, doch schon davor sollt ihr euren bevorzugten Nutzernamen reservieren können.

Anzeige
Anzeige

Nutzernamen erhöhen den Datenschutz

Der Messengerdienst arbeitet bereits länger an dieser neuen Funktion, die es anderen Whatsapp-Nutzer:innen ermöglichen soll, sich über den Nutzernamen innerhalb des Messengers zu finden. Der Vorteil dieses Features: Ihr müsst anderen Nutzer:innen nicht mehr eure Telefonnummer geben, es handelt sich also um eine zusätzliche Datenschutzebene.

Empfehlungen der Redaktion

Nutzernamen bedeuten aber auch, dass diese jeweils nur einmal vergeben werden können – und das bedarf ordentlicher Vorarbeit. Laut WABetaInfo arbeitet Whatsapp deswegen vor der Veröffentlichung aktiv an der Verwaltung der Nutzernamen, „um von Anfang an einen reibungslosen Prozess zu gewährleisten“.

Anzeige
Anzeige

Reservierungsprozess soll faire Chance bieten

Ein Reservierungsprozess soll dafür sorgen, dass alle Whatsapp-Nutzer:innen eine Chance bekommen, sich ihren Wunschnamen zu sichern. Ohne ein Reservierungssystem könnten sich nämlich Beta-Nutzer:innen, die frühzeitig Zugriff auf die neue Funktion erhalten, beliebte Nutzernamen vor all den anderen Nutzer:innen sichern. Das möchte Whatsapp so gut es geht vermeiden.

Die Reservierungsmöglichkeit soll demnach schneller für eine größere Anzahl von Nutzer:innen freigegeben werden, als die vollständige Nutzernamen-Funktion, die voraussichtlich schrittweise eingeführt wird.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Die Social-Media-Evolution

Das jeweilige Logo von Youtube, Instagram, Facebook, Tiktok und Snapchat ist zu sehen; Hände halten sie hoch.
26 Bilder ansehen
Die Social-Media-Evolution Quelle: (Foto: Luiza Kamalova / Shutterstock)

Für die Nutzernamen gibt es Regeln

Whatsapp erhofft sich von diesem Stufenplan einen Zeitgewinn, um das gesamte System verfeinern zu können und gleichzeitig sicherzustellen, dass die erste Reservierungswelle reibungslos abgewickelt wird.

Für die künftigen Nutzernamen gibt es bestimmte Regeln. Es dürfen nur Kleinbuchstaben sowie Zahlen, Punkte und der Unterstrich verwendet werden. Namen, die andere Zeichen oder ausschließlich Sonderzeichen und Zahlen enthalten, werden nicht akzeptiert, genauso wenig Namen, die mit „www.“ beginnen.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Datenschutz Whatsapp
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren