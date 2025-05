Whatsapp setzt bald auf Nutzernamen statt Telefonnummern: Welche Regeln dafür gelten

In Whatsapp könnt ihr euch künftig einen Nutzernamen aussuchen. (Bild: Shutterstock/Marcelo Mollaretti)

Schon im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass Whatsapp an dedizierten Usernamen arbeitet. Der Vorteil liegt darin, dass ihr künftig anderen Whatsapp-User:innen nicht mehr eure Telefonnummer geben müsst. Stattdessen können sie euch auch über euren Nutzernamen innerhalb des Messengers finden. Jetzt haben die Verantwortlichen offenbar den nächsten Schritt auf dem Weg zum Release des Features unternommen.

Diese Regeln gelten für Whatsapp-Usernamen

Wie WABetaInfo berichtet, lassen sich schon jetzt in der iOS-Beta des Messengers Regeln für das Erstellen eines Nutzernamen finden. In dem Menü weist Whatsapp zunächst darauf hin, dass Nutzer:innen einen Namen wählen sollten, der einzigartig ist, aber den sie sich trotzdem leicht merken können. Dementsprechend steht fest: Doppelte Whatsapp-Nutzernamen wird es nicht geben. Wenn die Funktion freigeschaltet wird, müsst ihr also im Zweifelsfall schnell sein, wenn ihr euch einen gängigen Namen sichern wollt.

Des Weiteren gilt für den Whatsapp-Nutzernamen, dass sich nur Kleinbuchstaben sowie Zahlen, Punkte und der Unterstrich nutzen lassen. Zudem muss mindestens ein Buchstabe genutzt werden. Ein Username, der andere Zeichen oder ausschließlich Sonderzeichen und Zahlen enthält, wird nicht von Whatsapp akzeptiert. Der Name muss zudem mindestens drei Zeichen lang sein, darf aber das Maximum von 30 Zeichen nicht überschreiten.

Um Betrugsmaschen zu verhindern, hat Whatsapp zudem weitere Vorkehrungen getroffen. So dürfen Usernamen nicht mit „www.“ starten oder auf eine Domain wie „.de“ oder „.com“ enden. Würde es diese Regel nicht geben, könnten sich Betrüger:innen als offizielle Seite eines Unternehmens ausgeben und User:innen damit in die Irre führen.

Nur wenn alle Regeln eingehalten werden und es den eingegebenen Whatsapp-Namen bisher nicht gibt, dürft ihr ihn für euch beanspruchen. Wenn während der Erstellung ein Fehler entdeckt wird, weist euch Whatsapp praktischerweise darauf hin, gegen welche Regel euer gewünschter Nutzername verstößt. Noch ist nicht bekannt, wann die Usernamen in Whatsapp freigeschaltet werden. Da es jetzt offizielle Regeln für die Erstellung gibt, könnte zumindest der Beta-Test demnächst starten.

