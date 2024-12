Einfacher Zugang: Whatsapp ermöglicht Kanalabonnements über QR-Codes

Laufend werden neue Features für Whatsapp-Nutzer:innen eingeführt, wie zuletzt Transkripte für Sprachnachrichten und eine Drafts-Funktion. WABetaInfo kündigte bereits an, dass einige Android-Tester:innen eine neue WhatsApp-Funktion ausprobieren können, die das Abonnieren von Kanälen per QR-Code ermöglichen soll.

Ab sofort haben auch iOS-Nutzer:innen die Möglichkeit, dieses interessante Feature zu testen, wie aus dem jüngsten Bericht der auf Whatsapp spezialisierten Plattform hervorgeht. Diese Entwicklung könnte besonders für Unternehmen von Vorteil sein, da sie die Auffindbarkeit und den Zugang zu Kanälen deutlich erleichtert.

Kanalabos via QR-Code in Whatsapp: Potenzial für Marketer und Unternehmen

Um auf den QR-Code zuzugreifen, muss der Kanalinfobildschirm geöffnet und zu den Freigabeoptionen navigiert werden. Sobald der QR-Code generiert wurde, bietet Whatsapp zusätzliche Optionen zum Exportieren des Codes, sodass dieser über andere Apps geteilt oder für die Offline-Verteilung ausgedruckt werden kann.

Diese Funktion eröffnet Unternehmen und Einzelpersonen die Möglichkeit, ihre Kanäle effizienter zu verbreiten und ihre Reichweite zu vergrößern. Besonders in den Bereichen Marketing und E-Commerce dürfte der QR-Code eine schnelle und unkomplizierte Methode darstellen, um neue Abonnent:innen zu gewinnen – sei es in Geschäften, auf Werbematerialien oder durch digitale Kanäle.

Aber wie lässt sich der QR-Code konkret in der Praxis einsetzen? Beispielsweise ließe sich der QR-Code in Filialen auslegen, auf Rechnungen oder Verpackungen drucken oder in digitalen Marketingmaterialien einbinden. Kund:innen könnten den Code mit einem Smartphone scannen und so direkt einem Kanal beitreten. Dies würde die Hürden für die Interaktion zwischen Unternehmen beziehungsweise Marketern und Zielgruppen deutlich senken.

Verfügbarkeit der Funktion

Aktuell befindet sich die QR-Code-Funktion laut WABetaInfo in der Testphase und ist noch nicht für alle Nutzer:innen zugänglich. Ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Mit dieser Neuerung zeigt Whatsapp erneut das Bestreben, sowohl für Marketer als auch für Unternehmen praktische und relevante Werkzeuge bereitzustellen. QR-Codes könnten dabei ein weiterer Schritt sein, die Plattform vielseitiger und benutzer:innenfreundlicher zu gestalten.

Dieser Beitrag stammt von Larissa Ceccio, ist erstmals auf OnlineMarketing.de erschienen und wird im Rahmen einer Kooperation auch bei t3n veröffentlicht.

