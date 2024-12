Whatsapp auf der Smartwatch: So nutzt du den Messenger am Handgelenk

Unter den Deutschen war Whatsapp im Jahr 2024 laut Statista der mit Abstand beliebteste Messenger. Pro Tag verschicken Nutzer:innen weltweit mehr als 100 Milliarden Nachrichten über die App. Viel-Chatter müssen ihr Smartphone also ziemlich häufig aus der Tasche ziehen, um eingehende Botschaften zu beantworten. Oder sie nutzen dafür – soweit vorhanden – ihre Smartwatch. Schließlich ist der Messenger längst am Handgelenk angekommen. Je nach System habt ihr allerdings unterschiedliche Möglichkeiten, mit den Nachrichten zu interagieren.

Whatsapp auf Wear-OS-Uhren

Für Smartwatches mit Googles Betriebssystem Wear OS gibt es eine eigenständige Whatsapp-Anwendung. Die könnt ihr im Play-Store herunterladen. Um die App mit dem Smartphone zu verknüpfen, öffnet ihr Whatsapp einfach auf der Uhr. Dort solltet ihr einen achtstelligen Code sehen. Diesen tippt ihr dann einfach auf dem Telefon ein. Das entsprechende Feld sollte Whatsapp automatisch anzeigen. Voraussetzung dafür ist, dass auf der mindestens Wear OS in der Version 3.0 installiert ist. Business-Accounts lassen sich auf diese Weise allerdings nicht verknüpfen. Wer seine Smartwatch in Verbindung mit einem iPhone nutzt, geht auch leer aus.

Ist die Uhr mit dem Smartphone verknüpft, könnt ihr am Handgelenk auf ihre Chats zugreifen, Nachrichten beantworten oder Anrufe tätigen. Außerdem ist es möglich, sich Sprachnachrichten anzuhören, zu verschicken oder gesendete Bilder anzusehen.

Um auf eine Nachricht zu antworten, könnt ihr auf die integrierte Tastatur zurückgreifen. Das kann auf den kleinen Uhrenbildschirmen aber fummelig werden. Alternativ könnt ihr auf vorgefertigte Antworten zurückgreifen oder ein Emoji verschicken oder Nachrichten mit einer Emoji-Reaction quittieren.

Whatsapp auf der Apple Watch

Auf der Apple Watch habt ihr deutlich weniger Möglichkeiten, um mit dem Messenger zu interagieren. Warum das so ist, erklärt Whatsapp in einem Support-Einrag: Für watchOS gibt es keine eigene App. Das heißt aber nicht, dass gar nichts geht. Natürlich könnt ihr eingehende Nachrichten am Handgelenk lesen und auch beantworten. Dazu tippt ihr einfach auf den Antworten-Button. Hier könnt ihr dann ähnlich wie auf Wear-OS-Uhren aus vorgefertigten Botschften auswählen, Emojis verschicken oder Antworten eintippen.

Dabei kommt es aber darauf an, welche Variante der Apple Watch ihr benutzt. Ab der Series 7 könnt ihr eine Tastatur aktivieren und darüber eure Botschaften eintippen. Auf älteren Versionen schreibt ihr Nachrichten, indem ihr einzelne Buchstaben auf den Bildschirm zeichnet. Alternativ könnt ihr der Uhr euren Text auch diktieren. Für alles Weitere, wie den Versand von Sprachnachrichten, müsst ihr doch wieder zum iPhone greifen.

Alternativ könnt ihr Drittanbieter-Apps wie Watchchat 2 aus dem App-Store installieren. Diese bietet euch auch am Handgelenk Zugriff auf eure Chats und die Möglichkeit, Sprachnachrichten über die Uhr zu versenden. Laut der Übersichtsseite im App-Store ist die Anwendung grundsätzlich kostenlos. Außerdem gibt der Entwickler an, keine privaten zu sammeln.

Whatsapp auf Garmin-Uhren

Noch etwas rudimentärer fällt der Support für Garmin-Uhren aus. Hier müsst ihr zunächst sicherstellen, dass die Uhr überhaupt Notifications anzeigen darf. Wie ihr das für Android und iOS einstellt, beschreibt der Hersteller in diesem Support-Beitrag. Danach können Garmin-Watches Whatsapp-Nachrichten anzeigen und ihr könnt aus voreingestellten Botschaften eine passende Antwort auswählen. Die Möglichkeit, Bilder anzusehen oder Sprachnachrichten anzuhören, habt ihr aber nicht.

Übrigens: Auch t3n ist bei Whatsapp vertreten. Wie ihr unseren Kanal (auch bei Threads, Mastodon und Bluesky) abonnieren könnt, verraten wir hier.

