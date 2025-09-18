Whatsapp: So könnt ihr bald dafür sorgen, dass eure Nachricht in Gruppenchats nicht mehr untergeht

Über das Google Play Beta-Programm hat Whatsapp die Android-Version 2.25.26.3 veröffentlicht. Laut WABetaInfo ist darin ersichtlich, dass der Messenger an einer neuen Funktion arbeitet, mit der Nutzer:innen die Möglichkeit bekommen, alle Mitglieder eines Gruppenchats auf einmal zu erwähnen. Das könnte sich insbesondere in großen Gruppen als hilfreich erweisen, um sicherzustellen, dass niemand wichtige Informationen verpasst.

Neue Benachrichtigungsfunktionen für Gruppen

Schon Ende 2024 hatte Whatsapp eine Neuerung eingeführt, die es erlaubte, ganze Gruppen in Status-Updates zu erwähnen. Dadurch wurden alle Mitglieder einer Gruppe direkt informiert – selbst dann, wenn sie durch ihre Datenschutzeinstellungen normalerweise von Benachrichtigungen ausgeschlossen wären. Für die direkte Kommunikation war diese Lösung allerdings weniger praktisch.

Jetzt testet Whatsapp eine Funktion, die genau das ermöglichen soll: Im Erwähnungsmenü wird künftig die Option erscheinen, „alle“ zu markieren. Nutzer:innen können damit eine Nachricht verfassen, die alle Gruppenmitglieder gleichzeitig benachrichtigt – unabhängig von deren individuellen Einstellungen. Anstatt also jede Person einzeln markieren zu müssen, reicht in Zukunft eine einzige Erwähnung aus, um die gesamte Gruppe zu erreichen.

Die Idee ist nicht neu, aber extrem praktisch

Besonders nützlich ist diese Funktion in Gruppen mit vielen Teilnehmer:innen, etwa bei Projekten oder Community-Chats. Ein Beispiel: Anstatt jede Person einzeln an ein bevorstehendes Meeting erinnern zu müssen, genügt künftig die Markierung „@alle“, um sicherzustellen, dass die Information innerhalb der Konversation nicht untergeht. Das spart Zeit. Außerdem lässt sich dadurch verhindern, dass einzelne Personen bei der Erwähnung vergessen werden. Das Konzept hinter der Benachrichtigungsfunktion ist nicht neu: Ähnliche Funktionen gibt es zum Beispiel auch in Kommunikationstools wie Slack. Whatsapp zieht mit seinem Update jetzt also nach.

Anders als bei Status-Erwähnungen, wo nur Gruppen bis zu einer bestimmten Maximalgröße markiert werden können, scheint es bei der neuen Funktion innerhalb des Gruppenchats keine Beschränkungen zu geben. Es ist also davon auszugehen, dass die Funktion auch in sehr umfangreichen Chats oder Communitys verfügbar sein wird. Aktuell deutet alles darauf hin, dass sowohl Administrator:innen als auch reguläre Mitglieder die Erwähnung von allen Teilnehmer:innen nutzen können. Somit hätte jedes Gruppenmitglied die Möglichkeit, alle anderen auf einmal zu benachrichtigen.

Neue Funktion soll bald verfügbar sein

Ob Whatsapp künftig zusätzliche Kontrolloptionen für Admins einführen wird, bleibt offen. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass der Messenger nach der Testphase noch Optimierungen oder Einschränkungen vornehmen wird. Aktuell befindet sich die neue Erwähnungsfunktion noch in der Entwicklung und wird mit einem der nächsten Updates für alle Nutzer:innen verfügbar sein.

