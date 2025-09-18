Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Whatsapp: So könnt ihr bald dafür sorgen, dass eure Nachricht in Gruppenchats nicht mehr untergeht

Whatsapp testet aktuell eine neue Benachrichtigungsfunktion, die die Kommunikation in großen Gruppen enorm erleichtern könnte. Dadurch würden sich alle Mitglieder auf einmal markieren lassen.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Whatsapp: So könnt ihr bald dafür sorgen, dass eure Nachricht in Gruppenchats nicht mehr untergeht
Whatsapp testet eine neue Funktion für Gruppen. (Bild: Shutterstock/Michele Ursi)

Über das Google Play Beta-Programm hat Whatsapp die Android-Version 2.25.26.3 veröffentlicht. Laut WABetaInfo ist darin ersichtlich, dass der Messenger an einer neuen Funktion arbeitet, mit der Nutzer:innen die Möglichkeit bekommen, alle Mitglieder eines Gruppenchats auf einmal zu erwähnen. Das könnte sich insbesondere in großen Gruppen als hilfreich erweisen, um sicherzustellen, dass niemand wichtige Informationen verpasst.

Anzeige
Anzeige

Neue Benachrichtigungsfunktionen für Gruppen

Schon Ende 2024 hatte Whatsapp eine Neuerung eingeführt, die es erlaubte, ganze Gruppen in Status-Updates zu erwähnen. Dadurch wurden alle Mitglieder einer Gruppe direkt informiert – selbst dann, wenn sie durch ihre Datenschutzeinstellungen normalerweise von Benachrichtigungen ausgeschlossen wären. Für die direkte Kommunikation war diese Lösung allerdings weniger praktisch.

Jetzt testet Whatsapp eine Funktion, die genau das ermöglichen soll: Im Erwähnungsmenü wird künftig die Option erscheinen, „alle“ zu markieren. Nutzer:innen können damit eine Nachricht verfassen, die alle Gruppenmitglieder gleichzeitig benachrichtigt – unabhängig von deren individuellen Einstellungen. Anstatt also jede Person einzeln markieren zu müssen, reicht in Zukunft eine einzige Erwähnung aus, um die gesamte Gruppe zu erreichen.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Die Idee ist nicht neu, aber extrem praktisch

Besonders nützlich ist diese Funktion in Gruppen mit vielen Teilnehmer:innen, etwa bei Projekten oder Community-Chats. Ein Beispiel: Anstatt jede Person einzeln an ein bevorstehendes Meeting erinnern zu müssen, genügt künftig die Markierung „@alle“, um sicherzustellen, dass die Information innerhalb der Konversation nicht untergeht. Das spart Zeit. Außerdem lässt sich dadurch verhindern, dass einzelne Personen bei der Erwähnung vergessen werden. Das Konzept hinter der Benachrichtigungsfunktion ist nicht neu: Ähnliche Funktionen gibt es zum Beispiel auch in Kommunikationstools wie Slack. Whatsapp zieht mit seinem Update jetzt also nach.

Anders als bei Status-Erwähnungen, wo nur Gruppen bis zu einer bestimmten Maximalgröße markiert werden können, scheint es bei der neuen Funktion innerhalb des Gruppenchats keine Beschränkungen zu geben. Es ist also davon auszugehen, dass die Funktion auch in sehr umfangreichen Chats oder Communitys verfügbar sein wird. Aktuell deutet alles darauf hin, dass sowohl Administrator:innen als auch reguläre Mitglieder die Erwähnung von allen Teilnehmer:innen nutzen können. Somit hätte jedes Gruppenmitglied die Möglichkeit, alle anderen auf einmal zu benachrichtigen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Neue Funktion soll bald verfügbar sein

Ob Whatsapp künftig zusätzliche Kontrolloptionen für Admins einführen wird, bleibt offen. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass der Messenger nach der Testphase noch Optimierungen oder Einschränkungen vornehmen wird. Aktuell befindet sich die neue Erwähnungsfunktion noch in der Entwicklung und wird mit einem der nächsten Updates für alle Nutzer:innen verfügbar sein.

Kennt ihr diese Android-Funktionen?

Pixel 6 und 6 Pro
10 Bilder ansehen
Kennt ihr diese Android-Funktionen? Quelle: (Foto: t3n)
Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Android Kommunikation Whatsapp
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren