Whatsapp-Speicher aufräumen: Mit diesen Tricks schaffst du wieder Platz

Es ist das typische Bild der vergangenen Jahre: Wer einmal unterwegs seinen Blick umherschweifen lässt, sieht unzählige Menschen, die auf ihr Smartphone starren und wild darauf herumtippen. Mit Sicherheit werden viele von ihnen auf Whatsapp unterwegs sein und sich mit Freund:innen austauschen, mit Kolleg:innen über die Arbeit schreiben oder lustige GIFs hin und her schicken.

Doch dabei verbraucht die App oft mehr Speicherplatz, als wir denken. Ist der Speicher voll, kann Whatsapp Probleme bereiten und nicht mehr richtig funktionieren. Mit einem einfachen Trick könnt ihr diesem drohenden Platzmangel jedoch entgegenwirken.

Regelmäßiges Aufräumen über Whatsapp

Heutige Smartphones können weit mehr als die ersten Handys. Sie sind nicht nur zum Telefonieren da, sondern bieten Platz für Textnachrichten, Apps und auch Fotos und Videos. Diese Vielzahl an Inhalten kann schnell zu Speicherplatzproblemen führen. Daher ist es ratsam, regelmäßig den Speicherplatz des Geräts zu überprüfen und unnötige Dateien zu entfernen, um Platz für neue Inhalte zu schaffen.

Zum Glück erlaubt euch Whatsapp selbst, den Speicher eures Smartphones etwas aufzuräumen. Wechselt dazu in die Einstellungen des Messengers und öffnet den Menüpunkt Speicher und Daten. Ganz oben findet ihr die Option Speicher verwalten. Dort zeigt euch Whatsapp nicht nur an, wie viel Speicher Videos und Bilder belegen. Der Messenger zeigt euch auch Dateien, die besonders oft geteilt werden – und dadurch auch Spam sein könnten – sowie Dateien, die mehr als fünf Megabyte groß sind.

So könnt ihr schnell identifizieren, welche Dateien gelöscht werden können. Unter diesen Vorschlägen findet ihr dann alle Einzelchats und Gruppen mitsamt deren Speicherverbrauch. Diese könnt ihr ebenfalls öffnen und dort weitere Medien auswählen, die ihr nicht mehr benötigt. Über das Menü oben rechts könnt ihr sie sogar nach Größe sortieren, um einen noch besseren Überblick zu bekommen. So gebt ihr wieder ausreichend Speicher frei, um Whatsapp reibungslos nutzen zu können.

Neue Whatsapp-Downloads auf iOS und Android eindämmen

Gerade Fotos und Videos nehmen oft unauffällig viel Speicherplatz ein, weil alles, was bei Whatsapp empfangen wird, neben dem Chat zusätzlich in der Galerie gespeichert wird. Unter iOS lässt sich dieser doppelte Speicherverbrauch leicht beheben. Dafür muss in den Whatsapp-Einstellungen lediglich der Punkt Chats ausgewählt und die Option In Aufnahmen speichern deaktiviert werden.

Einen ähnlichen Weg gibt es für Android-User:innen. Ebenfalls im Chat-Reiter in den Einstellungen gibt es die Option Sichtbarkeit von Medien. Hier kann dann die Option Neu heruntergeladene Medien in der Galerie deines Telefons anzeigen deaktiviert werden und schon werden Whatsapp-Medien nur noch im Chat angezeigt, ohne die Galerie zu überfüllen.

Alternativ könnt ihr bei beiden Systemen den automatischen Download von Medien deaktivieren. Geht dazu in den Bereich Speicher und Daten. Unter Automatische Downloads von Medien findet ihr die Möglichkeit, bei mobilen Datenverbindungen, WLAN-Verbindung und Roaming den Medien-Download zu deaktivieren. Eigentlich ist diese Option dafür gedacht, euer Datenvolumen unterwegs zu schonen. So könnt ihr aber auch auswählen, welche Medien ihr herunterladen wollt. Dazu reicht ein einfaches Tippen auf die neuen Bilder und Videos im Chat aus.

