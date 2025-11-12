Anzeige
Whatsapp-Speicherplatz knapp? Dieses neue Feature zeigt dir, was du wirklich löschen solltest

Wenn sich die Speicherkapazität deines Smartphones dem Ende zuneigt, könnte Whatsapp dahinterstecken. Die zahlreich versandten Messages und Medien nehmen nicht nur Platz ein, sondern sorgen auch für unübersichtliche Chats. Ein neues Feature soll Abhilfe schaffen.

Von OnlineMarketing.de Redaktion
2 Min.
Artikel merken
Whatsapp-Speicherplatz knapp? Dieses neue Feature zeigt dir, was du wirklich löschen solltest

Das neue Chat-Clearing-Feature von Whatsapp ermöglicht eine detailliertere Kontrolle über zu löschende Medien. Nutzer können gezielt bestimmte Medienkategorien wie Videos, Bilder oder Sprachnachrichten entfernen und sehen direkt, wie viel Speicherplatz sie dadurch gewinnen. (Bild: Shutterstock/oasisamuel)

Hast du dir schon einen Usernamen für Whatsapp überlegt? Falls nicht, ist es höchste Zeit. Denn der Messenger hat kürzlich verraten, wann die auf Sicherheit und Transparenz ausgelegte Funktion gelauncht werden soll. Lang ist es nicht mehr hin, und um deinen favorisierten Usernamen zu erhalten, musst du diesen reservieren.

Das Username-Feature ist nicht die einzige Neuerung, an der Whatsapp derzeit arbeitet. So können erste Betatester:innen nun auf ein optimiertes Chat-Clearing-Feature zugreifen, das dir mehr Kontrolle über die Löschung von Medien aus deinen Chats bietet. Die Funktion, von der WABetaInfo berichtet, wird im Laufe der kommenden Wochen für mehr Android-User herausgebracht. Zum Roll-out via iOS ist bislang noch nichts bekannt.

Bereits zuvor war es möglich, alle Nachrichten aus einem bestimmten Chat oder alternativ nur die gespeicherten Mediendateien zu löschen. Die Funktion, auf welche du über die Chat-Einstellungen zugreifen kannst, wird jetzt in einer verbesserten Ansicht angezeigt, die eine neue Option enthält. Jetzt kannst du selbst entscheiden, ob auch mit einem Stern markierte Messages gelöscht werden sollen. Die Möglichkeit, jene Nachrichten von der Löschung auszuschließen, kann praktisch sein – insbesondere für User, die das Symbol nutzen, um wichtige Informationen oder Erinnerungen zu speichern.

Medien löschen, Speicherplatz zurückgewinnen

Besonders praktisch: Wenn du Dateien aus einem Chat löschen möchtest, zeigt dir Whatsapp die verschiedenen Medienkategorien an – Videos, GIFs, Bilder, Sticker, Docs und Audios. Du kannst dann selbst entscheiden, welche Medien du löschen und welche du lieber behalten willst. So ist es etwa möglich, Sprachnachrichten zu entfernen, die nicht erneut angehört werden. Die Funktion dürfte sich hauptsächlich für Gruppen-Chats, in denen sich große Mengen an Nachrichten und Medien anhäufen, als nützlich erweisen.
Um eine informierte Entscheidung treffen zu können, zeigt dir Whatsapp an, wie viel Speicherplatz du durch die Löschung der jeweiligen Kategorie freigeben würdest. Indem du nur ungewünschte Medientypen entfernst, bleibt der Nachrichtenverlauf erhalten und erhält zudem einen saubereren Look. Für mehr Übersicht und weniger Spam soll derweil ein neues Whatsapp-Feature sorgen, das die Anzahl der Nachrichten begrenzt, die ohne Antwort gesendet werden können.

Der Artikel stammt von Caroline Immer aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

MIT Technology Review Smartphone Whatsapp
