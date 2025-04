Whatsapp-Status wird zum Social-Media-Hub: Diese neuen Bild- und Videofunktionen sind im Anmarsch

Die Verknüpfung von Meta-Plattformen wird immer enger: Threads ist seit jeher an Instagram gekoppelt und das Cross-Posting zwischen Threads, Instagram und Whatsapp wird mit immer neuen Features gefördert. Neuerdings können erste Instagram-Creator sogar ihre Stories direkt im Whatsapp-Status teilen. Während neben Instagram derzeit auch auf Facebook, Threads und der Messaging-App die Verlinkung von anderen Social-Media-Accounts gepusht wird, ist es vor allem der Whatsapp-Status, der in der jüngeren Vergangenheit viele Updates erhalten hat, die ihn zum Social Media Touchpoint der Messaging-App ausgestalten. Zwei neue Features untermauern diese Ambitionen Metas.

Anzeige Anzeige

Der Whatsapp-Status wird zum Creator-Schaufenster: Längere Videos und neue Fotooptionen

User können inzwischen vieles in ihrem Status auf Whatsapp integrieren. Texte und Sprachnotizen gehören schon lange zum Repertoire, doch neuerdings können Nutzer:innen auch favorisierte Songs direkt in die Stories-Kopie einfügen – genau wie Superstar Ed Sheeran.

Im Status können Nutzer:innen seit einiger Zeit auch Likes und Mentions bei Inhalten hinzufügen, ganz im Instagram-Stil. Die Anpassung an die Social-Media-App nimmt ihren Lauf. Denn jüngst experimentierte Whatsapp zudem mit einem Foto-Sticker für den Status-Bereich, der kreative und personalisierte Visuals der Creator ermöglicht. In diese Kerbe schlägt auch ein neuer Test. Der Social-Media-Experte Jonah Manzano entdeckte die Option, über ein im Status geteiltes Foto noch ein weiteres Foto zu legen, gleichermaßen als kreatives Overlay.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Threads, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Threads auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Threads, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

So werden jene, die den Whatsapp-Status mit all seinen neuen Facetten nutzen, tatsächlich von reinen Nutzer:innen einer Messaging-App eher zu Creator. Wer den Status verwendet, um auf das eigene Leben, Produkte und dergleichen aufmerksam zu machen und dort regelmäßig Storytelling betreibt, kann sich des Weiteren über ein wichtiges Video-Update freuen. Denn Whatsapp arbeitet an der Möglichkeit, bis zu 90 Sekunden lange Clips zu integrieren.

Diese Option soll laut WABetaInfo, einem auf Whatsapp-Neuerungen spezialisierten Publisher, mit einem künftigen Update der App eingeführt werden. Damit müssten die Creator längere Videos nicht trennen – wie früher auch in den Instagram-Stories –, sondern könnten diese als Content-Einheit für die Untermalung ihrer Social-Media-Präsenz auf der App nutzen. Zuletzt war das Limit auf eine Minute erhöht worden. Erste Betatester:innen können schon darauf zugreifen.

Anzeige Anzeige

Wer Whatsapp nicht nur zum Texten, für Videoanrufe oder Sprachnachrichten und den Meme-Austausch nutzt, kann also insbesondere über den Status Creator-Content zum Besten geben. Dieser eignet sich als relevanter Kommunikationskanal. Einen weiteren stellt Whatsapp mit den Channels bereit, die gerade für Brands und Organisationen als Option für die One-to-many-Kommunikation daherkommen. Auch diese werden stetig optimiert, wurden zuletzt etwa mit Analytics und einem Verzeichnis versehen und erhielten ein Sprachnotizen-Update sowie Umfrageoptionen. Channel-Nachrichten können die Betreiber:innen ebenfalls im Status teilen.

Ob Whatsapp künftig noch zu Meta gehören darf, wird aktuell in den USA vor Gericht diskutiert. Die Wahrscheinlichkeit einer Abspaltung ist aber eher gering, da Meta diverse Argumente für eine diversifizierte Konkurrenzlandschaft, die Optimierung der App-Erfahrung und die einstige Zustimmung zur Übernahme der App durch die US-Behörden ebenso vorlegen, wie auf eine enge Verbindung zwischen Führungsriege und US-Regierung bauen kann.

Anzeige Anzeige

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.