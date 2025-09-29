Whatsapp-Status: So einfach könnt ihr jetzt mit euren Zuschauern in Kontakt treten

Der Whatsapp-Status hat sich längst zu einem zentralen Social-Media-Element in der größten Messaging-App der Welt etabliert. Mehr als drei Milliarden User zählt Whatsapp. Und viele greifen auf die an Instagram-Stories erinnernden Status-Updates zurück, um aktuelle Eindrücke und Musik zu teilen oder sich über das Leben ihrer Kontakte zu informieren. Auch für Creator eignet sich das Format mit seinen vielen Facetten. Zu diesen gehören seit einiger Zeit die Optionen, bis zu 90 Sekunden lange Clips und Musik zu integrieren, Likes und Mentions wie auf Instagram einzufügen, den Status Dritter zu teilen und Status-Updates in Gruppen zu bringen. Auch ist es möglich, die Status aus diversen Apps direkt zu bespielen und Instagram-Inhalte oder Threads-Posts direkt dort einzufügen.

Während Whatsapp überdies das Teilen des Status auch nur an eine Close-Friends-Liste ermöglicht, freuen sich viele User besonders über eine Funktion zur Einsicht der Status-Zuschauer. Und über diese Liste können sie jetzt direkt Chats starten, ganz ohne Umwege.

One-Tap-Chats aus der Liste der Status-Viewer: Jetzt für iOS im Test, für Android schon da

Das neue Feature liegt für Android-User schon vor. Jetzt können auch erste iPhone-User über die Testflight-App in der Version iOS 25.27.10.70 direkt einen Chat mit ihren Status-Zuschauern starten. Darüber berichtet WABetaInfo. Demnach ist es für User möglich, bei der Ansicht der Liste aller Status-Viewer in der App einfach auf einen Kontakt zu tippen, um einen Chat zu starten. Ohne die Funktion müssen User erst die Viewer in der Liste identifizieren und dann zurück in die Chats oder Kontaktliste navigieren, um einen Chat zu starten.

Mithilfe der neuen Funktion ist es also möglich, unmittelbar auf die Ansicht deiner Status-Updates zu reagieren und mit Zuschauern in Kontakt zu treten. Dieses Feature dürfte insbesondere auch Creator beim Community-Management unterstützen. Die iOS-Version soll in den kommenden Wochen für mehr User in der App ausgerollt werden.

Derweil können sich iOS- und Android-User schon über ein anderes hilfreiches Update freuen: Nachrichten lassen sich jetzt unmittelbar in den Chats übersetzen.

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.