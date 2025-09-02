Mehr Privatsphäre: Whatsapp testet neue Funktion für „enge Freunde“

Dank eines neuen Features lassen sich auf Whatsapp bald Statusmeldungen nur für ausgewählte Personen teilen. (Foto: JarTee/Shutterstock)

Whatsapp arbeitet laut WABetaInfo derzeit an einer „Close Friends“-Option, mit der Statusmeldungen künftig nur für eine speziell ausgewählte Gruppe sichtbar sein sollen. Instagram-Nutzer:innen dürfte das bekannt vorkommen, dort gibt es eine identische Funktion schon seit Jahren.

Neben dem Status-Update folgen bei Whatsapp bald weitere Neuerungen: Auch Sticker-Fans bekommen praktische neue Möglichkeiten spendiert.

Whatsapp: So funktioniert das „Close Friends“-Feature

Derzeit in der WhatsApp‑Beta für iOS (Version 25.23.10.80) gesichtet, erlaubt die neue Funktion ein privateres Teilen von Momenten. Statusmeldungen, die nur an die „engen Freunde“ gehen, erscheinen in einer anderen Farbe – ein visueller Hinweis, dass es sich um exklusiven Content handelt.

In den Privatsphäre-Einstellungen soll in Zukunft eine dedizierte „Close Friends“-Liste angelegt werden. Beim Posten eines Status können Nutzer:innen dann wählen, ob sie ihn ganz normal oder exklusiv für diesen Kreis teilen möchten.

Die Liste bleibt privat und Änderungen—etwa das Hinzufügen oder Entfernen von Personen—werden nicht an die Betroffenen kommuniziert.

Ein besonderes Detail: Wenn die Liste sich nachträglich ändert, bleibt der ursprüngliche Status nur für die damals eingeschlossenen Kontakte sichtbar. Um den Post allen neuen Mitgliedern zugänglich zu machen, müsste man ihn erst löschen und erneut posten.

So stellt Whatsapp sicher, dass kein Beitrag aus Versehen an die falschen Zuschauer gerät.

Zeitlich begrenzt und verschlüsselt: So sicher ist die neue Status-Funktion

Wie bei allen Statusmeldungen gilt auch bei dem neuen Feature: Die Updates verschwinden nach 24 Stunden automatisch. Zudem sind sie Ende‑zu-Ende-verschlüsselt, was bedeutet, dass weder Whatsapp noch Meta Zugriff auf den Inhalt haben. Nur die ausgewählte Gruppe kann ihn sehen.

Diese Kombination aus Sichtbarkeit nur für einen exklusiven Kreis, zeitlicher Beschränkung und Verschlüsselung gibt User:innen mehr Möglichkeiten, sich in der App auf unterschiedliche Arten für unterschiedliche Zielgruppen zu präsentieren.

Das Feature wird nach der Testphase nach und nach für alle verfügbar gemacht.

Sticker besser organisieren: Weitere Neuerung bei Whatsapp

In der Beta-Version 2.25.24.23 führt Whatsapp jetzt außerdem ein Feature ein, mit dem sich Sticker direkt in der App erstellen und bearbeiten lassen. Zusätzlich können Anwender:innen dank neuer Funktionen ihre selbst gebastelten Sticker besser sortieren und in Stapeln kategorisieren.

So soll es möglich sein, unterschiedliche Sammlungen anzulegen, die sich je nach Stimmungslage und Einsatzbereich schnell und unkompliziert auswählen lassen.

