News
Whatsapp testet KI-Schreibhilfe für Nachrichten – das steckt dahinter

Vielleicht kann schon bald die KI deine Whatsapp-Nachrichten für dich beantworten: Der Messenger testet gerade ein neues Feature, mit dem das Formulieren noch einfacher und schneller werden soll.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Whatsapp testet KI-Schreibhilfe für Nachrichten – das steckt dahinter
Wird es jetzt noch einfacher, mit anderen über Whatsapp in Kontakt zu bleiben? (Foto: DenPhotos/Shutterstock)

Ist das die Lösung für alle, die zu lange zum Beantworten ihrer Whatsapp-Nachrichten brauchen? Laut WABetaInfo experimentiert der Messenger mit einer KI-basierten Schreibhilfe, die es Nutzer:innen nicht nur ermöglichen soll, Nachrichten schneller zu verfassen und zu beantworten, sondern die Texte auch vor dem Versenden zu optimieren.

So funktioniert die neue KI-Schreibhilfe

Über das Google Play Beta-Programm hat Whatsapp ein Update für Android-Nutzer:innen veröffentlicht. Mit der neuen Version 2.25.23.7 führt der Messenger eine KI-gestützte Schreibhilfe ein, die mehrere Optionen bietet, um Nachrichten zu verbessern und individuell anzupassen. Nutzer:innen können vor dem Versenden einer Nachricht zwischen verschiedenen Tonalitäten wählen: Es werden mindestens drei Vorschläge angezeigt, um den Text umzuformulieren, zu korrigieren oder beispielsweise professioneller oder lustiger klingen zu lassen.

Die neue Funktion basiert auf Metas „Private Processing“-Technologie. Sie ist optional und standardmäßig deaktiviert. Wer die KI-Schreibhilfe nutzen möchte, muss dafür zunächst manuell „Private Processing“ in den Einstellungen aktivieren. Sobald die Schreibhilfe eingeschaltet ist, wird nach dem Schreiben einiger Wörter das Sticker-Symbol durch einen Stift ersetzt. Tippen Nutzer:innen darauf, erhalten sie KI-basierte Vorschläge zur Optimierung.

Wie steht es um das Thema Datenschutz?

Bei dem sogenannten „Private Processing“ handelt es sich um eine spezielle Architektur, die von Meta entwickelt wurde, um Anfragen sicher und anonym zu versenden. Durch verschlüsselte Verbindungen und anonymes Routing sollen Anfragen an den KI-Dienst nicht auf die Identität der Nutzer:innen zurückgeführt werden können. Sowohl Originalnachrichten als auch Antwortdaten werden laut Whatsapp nicht gespeichert.

Wird eine Optimierung angefragt, sendet die KI-Schreibhilfe den Text erst nach ausdrücklicher Zustimmung an die „Private Processing“-Architektur. Dort wird er analysiert und mit mehreren Vorschlägen zurückgeschickt – ohne, dass Whatsapp oder der Mutterkonzern Meta die Inhalte einsehen können. Die Funktion verarbeitet nur die ausgewählte Nachricht, nicht den gesamten Chat, und verändert nichts ohne die klare Zustimmung der Nutzer:innen.

Noch ist die Schreibhilfe in der Testphase

Optimierte Nachrichten werden nicht gekennzeichnet. Die Empfänger:innen erfahren also nicht, dass sie mithilfe von KI formuliert wurden. In dieser frühen Phase ist die neue Funktion nur für eine kleine Testgruppe freigeschaltet, um zunächst die Performance und die Nutzungserfahrung zu prüfen. Feedback zur Qualität der Vorschläge kann direkt in der App gegeben werden. Dabei werden die Inhalte nicht offengelegt, die Bewertung enthält lediglich die Information, ob das Ergebnis positiv oder negativ war. Erst nach der Testphase ist eine breitere Einführung der KI-Schreibhilfe in Whatsapp geplant. Möglicherweise werden dann noch weitere Funktionen zur KI-Optimierung von Nachrichten hinzukommen.

