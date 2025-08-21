Whatsapp testet neues Anrufbeantworter-Feature für Sprachnachrichten

Voicemails, also Sprachnachrichten, die als Audiodatei übertragen werden, sind ein zentrales Element von Whatsapp – wenn auch eines, das bei vielen Nutzer:innen nicht besonders beliebt ist. Jetzt wurde im Rahmen des Beta-Programms die Version 2.25.23.21 der Android-Beta veröffentlicht, die einige Detailänderungen mit sich bringt. Eines der wichtigsten neuen Features: Nutzer:innen können nun automatisch eine Sprachnachricht hinterlassen, falls ein Anruf nicht beantwortet wird.

Dazu erscheint, sobald ein Anruf nicht entgegengenommen wird, auf dem Anrufbildschirm ein direkt zugänglicher Button, über den eine Sprachnachricht aufgenommen und versendet werden kann. Das soll eine schnelle, kontextbezogene Alternative zum erneuten Versuch oder Tippen einer Nachricht bieten.

Genau genommen ist das aber eher eine Verbesserung im Detail, dem oder der Anrufer:in alternativ das Hinterlassen einer Sprachnachricht zu ermöglichen. Denn mit wenigen Klicks mehr könnte man die Sprachnachricht nach der vergeblichen Anwahl auch heute schon absetzen. Es handelt sich dabei aber durchaus um eine vernünftige Änderung, die einige Klicks einspart.

Gesprächspartner:in kann Nachricht später abhören

Die Option taucht dann auch innerhalb des Chats auf, wird also dem Angerufenen in Zusammenhang mit dem verpassten Anruf angezeigt. Sie bleibt dadurch leicht auffindbar und relevant für die laufende Konversation. Der oder die Adressat:in kann dann die Sprachnachricht zum passenden Zeitpunkt anhören, der originale Hinweis auf den verpassten Anruf bleibt ebenfalls sichtbar.

Interessant und praktisch ist aber auch ein kleiner Trick, mit dem man als Sender:in einer solchen Nachricht nicht permanent den Aufnahmeknopf drücken muss – wir hatten hier darüber berichtet. Fraglich ist allerdings, ob längere aufgesprochene Nachrichten bei den Kommunikationspartner:innen überhaupt willkommen sind.

Aber immerhin gibt es seit vergangenem Jahr auch eine Möglichkeit, die eingesprochenen Nachrichten transkribieren zu lassen. Das funktioniert im Deutschen zwar nicht immer korrekt und reibungslos, ist aber ein vernünftiger Ansatz, um als Empfänger:in erkennen zu können, ob man die gesamte Nachricht (jetzt oder später) anhören sollte. Wie das geht, erklärt Whatsapp hier.

