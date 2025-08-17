Whatsapp-Trick: So findest du heraus, ob dich jemand wirklich in seinen Kontakten hat

Ob jemand eure Nummer im Telefonbuch gespeichert hat, könnt ihr mit einem Trick herausfinden. (Foto: fizkes/Shutterstock)

Mit den sogenannten Broadcast-Listen bietet Whatsapp seit einigen Jahren eine Funktion an, über die ihr eine einzelne Nachricht an mehrere Empfänger:innen schicken könnt. Broadcast-Nachrichten werden jedoch nur Menschen angezeigt, die auch eure Nummer gespeichert haben.

Anzeige Anzeige

Wenn ihr also eine Lesebestätigung erhaltet, dann hat die Person eure Nummer eindeutig gespeichert. Aber Achtung: Das Ganze funktioniert nur, wenn sowohl ihr als euch euer Gegenüber die Lesebestätigung aktiviert habt. Da ihr das von der:dem Empfänger:in nicht wissen könnt, ist das Ausbleiben einer Lesebestätigung kein Beweis dafür, dass eure Nummer nicht gespeichert wurde.

Schritt für Schritt: Mit Whatsapp herausfinden, ob die eigene Nummer gespeichert wurde

Zunächst müsst ihr innerhalb von Whatsapp in den Chatbereich wechseln. Anschließend betätigt ihr das Plus-Symbol am oberen rechten Rand des Bildschirms.

Anzeige Anzeige

Als Nächstes wählt ihr den Menüeintrag Neuer Broadcast aus. Da Broadcast-Nachrichten immer für mehrere Empfänger:innen gedacht sind, müsst ihr jetzt mindestens zwei Personen aus euren Kontakten auswählen.

Zum einen wäre das die Person, bei der ihr herausfinden wollt, ob sie eure Nummer gespeichert hat. Und dazu wählt ihr noch eine zweite Person, von der ihr sicher wisst, dass sie eure Nummer im Telefonbuch abgelegt hat.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Nun müsst ihr eine Nachricht verfassen, die idealerweise für beide Empfänger:innen irgendwie interessant ist. Dann heißt es warten.

Nach einigen Stunden könnt ihr innerhalb des Broadcast-Chats überprüfen, ob eine Lesebestätigung vorliegt. Dazu haltet ihr die versendete Nachricht mit dem Finger gedrückt, bis ein Menü erscheint. Dort wählt ihr den Menüeintrag Info. Hier könnt ihr einsehen, welche:r Empfänger:in die Nachrichten erhalten hat und ob eine Lesebestätigung vorliegt.

Anzeige Anzeige

Ein Beweis dafür – aber nicht dagegen

Wie eingangs erwähnt, belegt eine Lesebestätigung zwar, dass die Person eure Nummer gespeichert hat. Denn sonst hätte sie die Broadcast-Nachricht gar nicht erhalten. Das Ausbleiben einer Lesebestätigung ist indes kein Beweis für das Gegenteil. Denn zum einen könnten Lesebestätigungen von eurem Gegenüber generell deaktiviert worden sein – zum anderen nutzt die Person vielleicht auch einfach nur sehr selten Whatsapp.

Software-Nostalgie: Kennt ihr diese Programme noch?

11 Bilder ansehen Software-Nostalgie: Kennt ihr diese Programme noch? Quelle: t3n

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Whatsapp