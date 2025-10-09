Anzeige
News
Whatsapp bekommt einen neuen Look auf dem iPhone: Was sich für euch ändert

Whatsapp sieht auf vielen iPhones demnächst anders aus, denn Apples neuer Liquid-Glass-Look macht auch vor dem Messenger nicht halt. Dieses Design erwartet euch in Zukunft.

Von Marco Engelien
1 Min.
Artikel merken
Whatsapp bekommt einen neuen Look auf dem iPhone: Was sich für euch ändert

Ein Klick aufs Whatsapp-Update im App-Store wird den Look demnächst für viele Nutzer:innen verändern. (Foto: Bendix M/Shutterstock)

Mit iOS 26 hat Apple das neue Liquid-Glass-Design aufs iPhone gebracht. Es beinhaltet eine neue Optik für App-Icons und viele transparente Schaltflächen. Nach und nach adaptieren nun auch App-Entwickler den neuen Look. Ein prominentes Beispiel ist Whatsapp. Wie WABetainfo berichtet, soll der Messenger durch ein aktuell verteiltes Update demnächst auf vielen iPhones in neuem Glanz erstrahlen.

So sieht Liquid Glass in Whatsapp aus

Derzeit werde die frische Version allerdings nur an sehr wenige Nutzer:innen ausgespielt. Die Autor:innen der Seite konnten aber schon einen Blick auf die Neuheiten werfen. Wie es die Designsprache vorsieht, wird es in Whatsapp künftig transparenter zugehen. Das betrifft etwa Kontextmenüs, bei denen der Hintergrund dann noch verschwommen erkennbar ist. Außerdem wurde die Tab-Bar, also die Leiste am unteren Bildschirmrand überarbeitet. Auch hier gibt es künftig einen Transparenzeffekt. Tippt man auf ein Icon, soll es mit „weichen Animationen“ reagieren.

Darüber hinaus haben die Entwickler:innen die Buttons in der App bearbeitet und die neue Liquid-Glass-Tastatur integriert. „Diese Tastatur bietet ein optisch einheitliches Erlebnis, wobei die Tasten subtil mit dem Hintergrundinhalt interagieren, um ein Gefühl von Tiefe zu erzeugen“, schreibt WABetainfo dazu.

Wie kommt Liquid Glass bei Nutzern an?

Insgesamt zeigen sich die Autor:innen von dem Look beeindruckt. Das Design vermittle durch die schwebenden Leisten, durchsichtige Menü und neuen Schaltflächen „ein Gefühl von Modernität und Kohärenz, das sofort ins Auge fällt und Whatsapp besser an das Gesamterlebnis von iOS 26 anpasst.“

Offen bleibt zunächst, wie gut das auch bei Nutzer:innen ankommt. Schließlich sorgt Liquid Glass auch für Diskussionen, weil Inhalte durch die transparenten Schaltflächen nicht immer gut zu lesen sind. Auf dem iPhone lässt sich das Design zwar nicht deaktivieren. Den Transparenzeffekten könnt ihr aber Herr werden. Wie das geht, erfahrt ihr hier.

