Whatsapp-Update: Messenger bringt neues Feature für euren Status

Ein Social Media Manager eines Kosmetik-Labels möchte eine neue Lippenpflegeserie bewerben. Statt lediglich ein klassisches Produktfoto im Whatsapp-Status zu posten, kombiniert die Person ein Stimmungsbild mit zwei kreisrunden Nahaufnahmen der Textur – inklusive Herz-Sticker mit dem Brand-Logo. Möglich macht das ein neues Feature, das Whatsapp aktuell in der iOS-Version testet. Dabei können Nutzer:innen sogenannte Sticker-Fotos frei auf Statusbildern und -videos platzieren. Details zum Roll-out liefert das auf Whatsapp spezialisierte Portal WABetaInfo.

Damit erweitert Whatsapp die kreative Ausdruckspalette im Statusbereich. Gleichzeitig wird das Format, insbesondere für Markenkommunikation und visuelles Storytelling, deutlich interessanter.

Neues iOS-Feature erlaubt Foto-Sticker in Statusmeldungen

Mit dem Update auf Version 25.10.72 beginnt Whatsapp, eine neue Funktion für Statusmeldungen schrittweise auszurollen. Nutzer:innen können jetzt Bilder als Sticker-Elemente direkt in ihre Status-Posts einfügen. Derzeit steht das Feature nur einem Teil der iOS-Community zur Verfügung, soll jedoch in den kommenden Wochen breiter ausgerollt werden. Im Bearbeitungsmodus lassen sich zusätzliche Fotos in verschiedenen Formen einfügen, frei positionieren und skalieren. Damit erweitert Whatsapp nicht nur die kreativen Möglichkeiten im Status, sondern gibt Nutzer:innen mehr Kontrolle über die visuelle Gestaltung ihrer Inhalte.

Diese Formen stehen für Sticker-Fotos zur Auswahl:

Quadrat: für klare, kompakte Designs ohne viel Zuschnitt

Kreis: ideal für Porträts oder Detailausschnitte

Herz: für persönliche Inhalte, Kampagnen zu Events oder zwischenmenschlichen Themen

Stern: zur Markierung von Highlights oder Aktionen

Rechtecke (hochkant und quer): für stimmige Layouts oder Collagen

Die Elemente lassen sich intuitiv per Touch-Geste bearbeiten, verschieben und in bestehende Status-Inhalte einbetten – je nach Kommunikationsziel entweder als zentrales Motiv oder dezentes Gestaltungselement.

Wie Whatsapp zur visuellen Meta-Plattform wird

Das neue Feature ist Teil einer breiteren Strategie, mit der Whatsapp seine visuelle Ausdrucksstärke kontinuierlich erweitert und sich gleichzeitig stärker mit anderen Meta-Plattformen verzahnt. Erst kürzlich wurden Maßnahmen bekannt, dass Instagram-Stories künftig direkt auf Whatsapp geteilt werden können – ein weiterer Schritt in Richtung plattformübergreifendes Storytelling.

Zudem testet Whatsapp neue kreative Formate wie Musik im Status, die auf eine zunehmende Nähe zu Instagram- und TikTok-Mechaniken hinweisen. Nutzer:innen erhalten dadurch nicht nur mehr gestalterische Freiheit, sondern auch neue Möglichkeiten, Inhalte medienbruchfrei über verschiedene Meta-Kanäle hinweg zu verbreiten.

Mehr Gestaltungsspielraum für Brands und Creator

Insbesondere für kleinere Unternehmen, Selbstständige und Creator, die Whatsapp schon für Kund:innenbindung, Community-Aufbau oder Event-Kommunikation nutzen, bietet die Funktion neue Chancen. Produkt-Teaser lassen sich emotionaler aufbereiten, Story-Formate visuell ansprechender gestalten und personalisierte Inhalte direkter vermitteln. Der einfache Zugang zur neuen Funktion im Status-Editor senkt die Hürde für kreativen Content – ganz ohne zusätzliche Design-Tools. In Kombination mit bereits vorhandenen Möglichkeiten wie Text, Zeichnungen und Emojis entsteht ein Mini-Canvas für visuelle Markenkommunikation im Messenger-Umfeld. Im Kontext des Meta-Konzerns ist diese Erweiterung Teil einer größeren Entwicklung: Plattformen wie Whatsapp, Instagram und Facebook wachsen funktional stärker zusammen – nicht nur durch UI-Ähnlichkeiten, sondern auch durch Features wie KI-Integration. Mehr dazu im Überblicksartikel.

Zwischen Kreativität und Kontrolle: Whatsapps Doppelstrategie

Neben kreativen Funktionen investiert Whatsapp weiterhin in Datenschutz und Nutzer:innenkontrolle. Erst kürzlich kündigte Meta Maßnahmen an, die etwa den Export von Chats und die Bildspeicherung sowie die Nutzung der Meta AI einschränken sollen. Ziel ist es, die Hoheit über Inhalte stärker bei den Nutzer:innen zu belassen – und gleichzeitig die Integration von KI in Whatsapp transparenter zu gestalten.

Whatsapp wird zur Bühne für visuelles Storytelling

Mit der Einführung der Foto-Sticker-Funktion im Statusbereich stärkt Whatsapp seinen Anspruch als vielseitige Kommunikationsplattform – auch abseits von klassischen Textnachrichten. Für Marken, Creator und alle, die Whatsapp kreativ nutzen wollen, ergeben sich neue Möglichkeiten für visuelle, authentische und personalisierte Inhalte. Gleichzeitig zeigt sich ein klarer Kurs: Whatsapp entwickelt sich weiter in Richtung Storytelling-Plattform – funktional inspiriert von Instagram, aber mit dem Potenzial für direkte, persönliche Kommunikation im Messenger-Format.

Der Artikel stammt von Larissa Ceccio aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.