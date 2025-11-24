Whatsapp-Update: Darum seht ihr bald Sprechblasen neben Profilbildern

Meta nimmt stetig Verbesserungen an Whatsapp vor. Künftig dürfen sich etwa iPhone-User:innen darüber freuen, dass sie mehrere Accounts im Messenger nutzen dürfen. Jetzt hat das Unternehmen eine weitere Neuerung angekündigt. Wie Meta verrät, handelt es sich dabei um ein Upgrade der ersten Funktion, die Whatsapp neben der Kommunikation mit euren Kontakten bekommen hat.

Die Whatsapp-Infos werden jetzt sichtbarer

Das Upgrade steht bald für die Infos in Whatsapp bereit. Das sind die kurzen Statusmeldungen in Textform, die ihr in den Einstellungen unter eurem Profil findet. Wählt ihr dort „Info“ könnt ihr in wenigen Sätzen euren Kontakten mitteilen, was euch gerade beschäftigt. Neben vorgefertigten Texten wie „Beschäftigt“ oder „Nur dringende Anrufe“ könnt ihr euch auch selbst kreativ austoben.

Die Infos waren in Whatsapp bislang etwas versteckt. Ihr könnt sie sehen, wenn ihr auf das große Plus unten rechts drückt, um eine neue Konversation mit einem eingespeicherten Kontakt zu starten. Zudem konntet ihr die Infos im Profil des jeweiligen Kontakts sehen, wenn ihr in einem bestehenden Chat auf sein oder ihr Bild tippt. Jetzt will Whatsapp die Infos deutlich sichtbarer machen.

Wie ihr im Screenshot oben sehen könnt, sollen die Infos künftig als Sprechblase an zwei Orten angezeigt werden. Im Chat und in den Profilen entspringt der Text jetzt direkt dem Profilbild der zugehörigen User:innen. Tippt ihr auf den Text, könnt ihr eurem Kontakt direkt mit Bezug auf die Info schreiben. Damit ähnelt die Neuerung den Instagram-Notizen, die es seit Juli 2024 auf der Meta-Plattform gibt.

Neu ist ebenfalls, dass die Infos nach 24 Stunden ablaufen – so wie Statusmeldungen in Whatsapp. Ihr könnt allerdings in den Einstellungen unter „Info festlegen“ künftig auch einstellen, dass die Info kürzer oder länger in eurem Profil verweilt. Zudem könnt ihr in den Datenschutz-Einstellungen genau festlegen, wer den Text sehen kann. So könnt ihr etwa festlegen, dass er nur für eure Kontakte sichtbar ist. Die Neuerung soll in den kommenden Tagen an alle User:innen mit Android- und iOS-Geräten ausgerollt werden.

