Whatsapp macht es einfacher einen Status zu teilen – so funktioniert es

Es wird noch einfacher, Inhalte im Whatsapp-Status zu teilen. (Foto: Mojahid Mottakin / Shutterstock)

Der Whatsapp-Status wird gerne belächelt: Der Onkel teilt darin Schnappschüsse vom Urlaub, Oma zeigt den Blumenstrauß, den die Enkel ihr zum Geburtstag geschenkt haben. In jedem Fall ist die Statusaktualisierung, die in anderen Social-Media-Apps als „Story“ oder „Snap“ ebenfalls Verwendung findet, ein unkompliziertes Tool, um etwas für 24 Stunden mit mehreren Kontakten gleichzeitig zu teilen.

Jetzt wird es noch einfacher, Inhalte im Status von Whatsapp zu posten. Der Messenger aus dem Hause Meta rollt gerade ein Update für iOS-Geräte aus, das den Whatsapp-Status als Option direkt ins Share-Menü holt.

Mit wenigen Klicks einen Status in Whatsapp teilen: So funktioniert’s

Die auf Whatsapp-Updates spezialisierte Seite WABetaInfo berichtet vom Rollout des Updates 25.22.83 seit dem 25. August 2025. Damit bringt der beliebte Messenger eine Funktion auf Smartphones mit iOS, die Android-User:innen schon seit einiger Zeit nutzen können. Der Whatsapp-Status zieht dadurch in das allgemeine Share-Menü ein, auf das aus jeder App heraus zugegriffen werden kann.

Das soll den Prozess, Inhalte im Status von Whatsapp zu teilen, vereinfachen und auch deutlich beschleunigen. Bisher war es grundsätzlich nötig, gezielt Whatsapp zu öffnen und den Tab „Aktuelles“ auszuwählen, um dann einen neuen Status-Post zu erstellen.

Nach Installation des Updates lassen sich einige Schritte überspringen. Ob ein Foto oder Video in der Galerie, ein Song auf Spotify oder ein Produkt auf Amazon: Klickt ihr den „Teilen“-Button, könnt ihr nun direkt „Mein Status“ unter einem Whatsapp-grünen Button auswählen und landet daraufhin direkt in der Bearbeitungsansicht eines Status-Posts. An dieser Stelle könnt ihr dann Text, Emojis oder Captions hinzufügen.

Whatsapp goes Instagram: Status-Funktion wird ähnlicher, die Verknüpfung der Apps enger

„Dadurch wird das Teilen schneller und intuitiver und Nutzer:innen können Momente einfacher in Echtzeit festhalten und teilen, ohne ihre aktuelle Aktivität zu unterbrechen“, schreibt WABetaInfo über den Ausbau der Funktion. Meta dürfte sich von diesem Schritt erhoffen, den Whatsapp-Status ein wenig zu entstauben und beliebter zu machen – ähnlich der Story-Funktion auf Instagram.

In unserem Test (mit einem Android-Smartphone) fiel vor allem die neue Möglichkeit zum direkten Teilen von Instagram-Reels auf, dank der diese im Status gepostet und so auch von Nicht-Instagram-Nutzer:innen angesehen werden können. Das passt zu Metas derzeitiger Strategie, Whatsapp- und Instagram-Accounts enger miteinander zu verbinden. In einer Betaversion für Android testet der Konzern aktuell eine Funktion, die es ermöglicht, das eigene Instagram-Handle verifiziert mit dem Whatsapp-Account zu verknüpfen und dort anzeigen zu lassen.

Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis weitere Cross-Features folgen – und Whatsapp noch stärker in den Mittelpunkt des Meta-Universums rückt.

