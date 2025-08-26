Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Whatsapp macht es einfacher einen Status zu teilen – so funktioniert es

Urlaubsfoto, Spotify-Song oder Amazon-Link: Mit dem neuesten iOS-Update wandert der Whatsapp-Status direkt ins Share-Menü. Das spart Zeit – und zeigt, wie eng Meta seine Apps verzahnt.

Von Kim Hönig
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Whatsapp macht es einfacher einen Status zu teilen – so funktioniert es

Es wird noch einfacher, Inhalte im Whatsapp-Status zu teilen. (Foto: Mojahid Mottakin / Shutterstock)

Der Whatsapp-Status wird gerne belächelt: Der Onkel teilt darin Schnappschüsse vom Urlaub, Oma zeigt den Blumenstrauß, den die Enkel ihr zum Geburtstag geschenkt haben. In jedem Fall ist die Statusaktualisierung, die in anderen Social-Media-Apps als „Story“ oder „Snap“ ebenfalls Verwendung findet, ein unkompliziertes Tool, um etwas für 24 Stunden mit mehreren Kontakten gleichzeitig zu teilen.

Anzeige
Anzeige

Jetzt wird es noch einfacher, Inhalte im Status von Whatsapp zu posten. Der Messenger aus dem Hause Meta rollt gerade ein Update für iOS-Geräte aus, das den Whatsapp-Status als Option direkt ins Share-Menü holt.

Mit wenigen Klicks einen Status in Whatsapp teilen: So funktioniert’s

Die auf Whatsapp-Updates spezialisierte Seite WABetaInfo berichtet vom Rollout des Updates 25.22.83 seit dem 25. August 2025. Damit bringt der beliebte Messenger eine Funktion auf Smartphones mit iOS, die Android-User:innen schon seit einiger Zeit nutzen können. Der Whatsapp-Status zieht dadurch in das allgemeine Share-Menü ein, auf das aus jeder App heraus zugegriffen werden kann.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Das soll den Prozess, Inhalte im Status von Whatsapp zu teilen, vereinfachen und auch deutlich beschleunigen. Bisher war es grundsätzlich nötig, gezielt Whatsapp zu öffnen und den Tab „Aktuelles“ auszuwählen, um dann einen neuen Status-Post zu erstellen.

Nach Installation des Updates lassen sich einige Schritte überspringen. Ob ein Foto oder Video in der Galerie, ein Song auf Spotify oder ein Produkt auf Amazon: Klickt ihr den „Teilen“-Button, könnt ihr nun direkt „Mein Status“ unter einem Whatsapp-grünen Button auswählen und landet daraufhin direkt in der Bearbeitungsansicht eines Status-Posts. An dieser Stelle könnt ihr dann Text, Emojis oder Captions hinzufügen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Whatsapp goes Instagram: Status-Funktion wird ähnlicher, die Verknüpfung der Apps enger

„Dadurch wird das Teilen schneller und intuitiver und Nutzer:innen können Momente einfacher in Echtzeit festhalten und teilen, ohne ihre aktuelle Aktivität zu unterbrechen“, schreibt WABetaInfo über den Ausbau der Funktion. Meta dürfte sich von diesem Schritt erhoffen, den Whatsapp-Status ein wenig zu entstauben und beliebter zu machen – ähnlich der Story-Funktion auf Instagram.

In unserem Test (mit einem Android-Smartphone) fiel vor allem die neue Möglichkeit zum direkten Teilen von Instagram-Reels auf, dank der diese im Status gepostet und so auch von Nicht-Instagram-Nutzer:innen angesehen werden können. Das passt zu Metas derzeitiger Strategie, Whatsapp- und Instagram-Accounts enger miteinander zu verbinden. In einer Betaversion für Android testet der Konzern aktuell eine Funktion, die es ermöglicht, das eigene Instagram-Handle verifiziert mit dem Whatsapp-Account zu verknüpfen und dort anzeigen zu lassen.

Anzeige
Anzeige

Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis weitere Cross-Features folgen – und Whatsapp noch stärker in den Mittelpunkt des Meta-Universums rückt.

 

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren