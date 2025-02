So will Whatsapp bald Verwechslungen in großen Chatgruppen verhindern

Wenn ihr in eine neue Whatsapp-Gruppe eingeladen werdet, kann es schnell zu Verwirrungen kommen. Etwa dann, wenn eine Chat-Gruppe für die Eltern einer Schulklasse erstellt wurde. Wer gehört zu welchem Kind? Und wer unter den Whatsapp-Kontakten ist der oder die Lehrer:in? Damit ihr künftig nicht raten oder jede Nummer mit einem zusätzlichen Hinweis abspeichern müsst, arbeitet Whatsapp an einem neuen Feature.

Whatsapp bringt zusätzliche Labels für User:innen

Wie WABetaInfo berichtet, sollen künftig Labels für Gruppen-Chats eingeführt werden. Damit können alle Teilnehmer:innen der Whatsapp-Gruppe einen zusätzlichen Hinweis festlegen, der bei ihrem Nutzernamen angezeigt wird. So könnten die Eltern aus unserem Beispiel etwa schreiben, zu welchem Kind sie gehören und die Lehrerin der Klasse ein Label mit „Lehrerin der 5b“ hinzufügen.

Die Bezeichnung dürfen Whatsapp-User:innen dabei vollkommen frei wählen. Das Besondere: Die Labels unterscheiden sich von Gruppe zu Gruppe. Während ihr euch also in einer Schulgruppe als Elternteil ausweisen könnt, könnt ihr in einer Arbeitsgruppe euren Jobtitel hinterlegen oder in einer Fußballgruppe eure Position auf dem Spielfeld. Die Rollen können immer nur von Mitgliedern der spezifischen Whatsapp-Gruppe eingesehen werden.

Die Whatsapp-Labels bleiben dabei so lang bestehen, bis ihr sie eigenhändig ändert oder löscht. Laut WABetaInfo bleiben die Titel selbst dann erhalten, wenn Whatsapp-User:innen die App löschen oder einen Reset durchführen. So sollen die Rollen innerhalb der Gruppe jederzeit erkennbar bleiben. Ob die Labels bei jeder Nachricht oder nur in der Übersicht der Teilnehmer:innen angezeigt werden, ist aber nicht bekannt.

Zudem dürfte es noch eine Weile dauern, bis die neue Whatsapp-Funktion in der Messenger-App landet. Aktuell befindet sie sich noch in Entwicklung und bisher nicht einmal für die Beta bereit. In der Zwischenzeit kann Whatsapp auch noch Änderungen an der Funktion vornehmen. Spätestens in der Beta dürfen dann auch User:innen Feedback liefern, um das neue Whatsapp-Feature weiter zu verbessern.

Kennt ihr schon diese Android-Funktionen?

