Whatsapp: Warum es künftig in euren Chats Konfetti regnet

Der beliebte Messenger Whatsapp erhält regelmäßig neue Funktionen. Aktuell arbeiten die Entwickler:innen etwa daran, dass ihr Erinnerungen zu Statusmeldungen eurer Whatsapp-Kontakte erhaltet. Jetzt haben die Verantwortlichen in der Android-Beta des Messengers ein Feature veröffentlicht, das Bewegung in eure Chats bringen soll.

Anzeige Anzeige

Konfettiregen in Whatsapp-Chats

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wie der Blog WABetaInfo entdeckt hat, will Whatsapp einigen Reaktionen besondere Animationen verleihen. Tippt ihr einzelne Nachrichten lange an, könnt ihr bisher Emojis als Reaktionen verwenden. Wählt ihr künftig die Emojis der Partytröte, das Partygesicht oder den Konfettiball, kommt noch eine Animation im Chat hinzu, die einige Konfettischnipsel über euren Bildschirm regnen lässt. Diese Reaktionen können dann auch alle anderen sehen, die sich in diesem Whatsapp-Chat befinden.

Anzeige Anzeige

Offenbar will Whatsapp künftig mehr Schwung in die Chats bringen und Interaktionen interessanter machen. Zuletzt hatte das Unternehmen animierte Emojis getestet, die in den Chats tanzen können. Beide Animationsarten sollen dabei auf dem Lottie-Framework basieren. Das Tool ist in der Lage, hochaufgelöste Animationen darzustellen, ohne die Performance stark zu beeinträchtigen. Demnach sollen eure Chats trotz der neuen Animationen nicht langsamer laden oder beim Scrollen ruckeln.

Anzeige Anzeige

Aktuell wird die Neuerung an Whatsapp-Nutzer:innen ausgerollt, die die Android-Beta des Messengers installiert haben. Wie WABetaInfo spekuliert, könnte aber schon bald ein Release für die normale Version von Whatsapp erfolgen. Denn viele Nutzer:innen könnten die Konfettireaktionen so direkt zum anstehenden Jahreswechsel ausprobieren.

Kennt ihr schon diese nützlichen Android-Funktionen?

10 Bilder ansehen Kennt ihr diese Android-Funktionen? Quelle: (Foto: t3n)

Mehr zu diesem Thema