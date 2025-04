Whatsapp: Warum Meta AI nun sogar die EU-Kommission auf den Plan rufen könnte

Im März 2025 ist bei Whatsapp-Nutzer:innen in Deutschland ein blauer Kreis aufgetaucht. Der Mutterkonzern Meta hat seine hauseigene Künstliche Intelligenz Meta AI in den beliebten Kurznachrichtendienst implementiert – genauso wie in Facebook und Instagram.

Anzeige Anzeige

Seitdem nervt das neue Feature viele User:innen, denn es kann nicht komplett abgeschaltet werden. Diese Tatsache löste unter anderem die Befürchtung aus, dass Meta seine KI mit persönlichen Daten aus privaten Whatsapp-Chats füttern könnte. Deswegen kümmert sich die Europäische Union jetzt um das Problem.

„Fragen zur Nutzerkontrolle und digitalen Sicherheit“

Die slowakische Politikerin Veronika Cifrová Ostrihoňová schlug auf X Alarm. Die nicht abschaltbare Präsenz von Meta AI werfe „echte Fragen zur Nutzerkontrolle und digitalen Sicherheit auf“.

Anzeige Anzeige

Die Abgeordnete des Europäischen Parlaments schrieb, dass sich mehrere Menschen mit ihren Sorgen an sie gewandt haben sollen. Deshalb habe sie sich in einem Treffen des Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz der EU an Henna Virkunen gewandt. Die Finnin ist Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für Technische Souveränität, Sicherheit und Demokratie.

Anfrage an Europäische Kommission wegen Meta AI bei Whatsapp

Ostrihoňová wollte wissen, ob die Kommission über die neue Funktion bei Whatsapp informiert sei und ob diese im Einklang mit EU-Vorschriften stehe. Die Abgeordnete der sozialliberalen Partei Progressive Slowakei hat darüber hinaus eine schriftliche Anfrage gestellt, wie sie auf X schrieb. Die Antwort dazu steht noch aus.

Anzeige Anzeige

„Ich bin wirklich dankbar, dass wir solche aktuellen und wichtigen Fragen auf konstruktive und professionelle Weise angehen können, damit die Rechte der Bürgerinnen und Bürger weiterhin im Mittelpunkt stehen“, so die 36-Jährige weiter.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Meta KI ist in EU bereits eingeschränkt

Im Vergleich zu den USA, wo Meta AI bereits seit 2023 bei Whatsapp und Co. integriert ist, kommt das KI-Feature in Europa bereits abgespeckt daher.

Anzeige Anzeige

So kann der KI-Helfer bei uns nur für Texte verwendet werden. Meta AI darf in der EU anders als in anderen Teilen der Welt keine Bilder erstellen oder Fotos bearbeiten. Laut Meta soll die KI für Fragen von Whatsapp-User:innen beantworten, ohne dass man dafür das Umfeld des Messengerdienstes verlassen muss. Auch in Gruppenchats kann Meta AI eingebunden werden und laut dem Whatsapp-Mutterkonzern für Denkanstöße oder zum Spaß genutzt werden.

Googles neue KI-Suche geht nach hinten los

7 Bilder ansehen Googles neue KI-Suche geht nach hinten los Quelle: (Bild: Koshiro K/Shutterstock)

Wie kann man Meta AI in Whatsapp entfernen?

Wie gesagt, gar nicht! Doch man kann die KI stumm stellen. Dazu muss man erstmal das Kreis-Symbol von Meta AI angeklickt werden. Über das Profil kann dann „Stummschalten“ auswählen. Konversationen, die man alleine oder in einer Gruppe mit dem Chatbot geführt hat, lassen sich wie normale Chats auch einfachen löschen.