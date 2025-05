Fotos, Videos und Links auf einen Blick: Whatsapp Web bekommt endlich praktischen Media-Hub

Die Browser-Version von Whatsapp wird im Gegensatz zu den Android- und iOS-Apps recht stiefmütterlich behandelt. In letzter Zeit gibt sich Meta allerdings Mühe, die Lücke zwischen den Versionen weiter zu schließen. So bekommt Whatsapp Web künftig endlich Sprach- und Videoanrufe, damit ihr euch direkt im Browser mit anderen User:innen verbinden könnt. Jetzt gibt es Infos zu einer weiteren Neuerung.

Media-Hub in Whatsapp Web: Wie ihr davon profitiert

Wie WABetaInfo berichtet, arbeitet Meta an einem Media-Hub für die Web-Version des Messengers. Dieser lässt sich künftig über einen eigenen Reiter in der Seitenleiste von Whatsapp Web aufrufen. Klickt ihr auf den neuen Bereich, werden euch sämtliche Medien, Dokumente und auch Links angezeigt, die ihr von anderen Whatsapp-User:innen in Chats empfangen habt.

Dadurch ist es nicht mehr nötig, einzelne Chats nach Bildern oder Videos zu durchsuchen. Ihr könnt einfach den Media-Hub öffnen und die Suchleiste nutzen, um bestimmte Dateien schneller zu finden. Die Suche greift dabei wohl auch auf die Nachrichten zu, die zusammen mit den Medien verschickt wurden. Wisst ihr also noch den Kontext für ein bestimmtes Bild, könnt ihr es in wenigen Sekunden über die Suche im Media-Hub finden. Bei den empfangenen Links zeigt euch Whatsapp Web zudem an, welche Person ihn euch geschickt hat.

Außerdem könnt ihr über den Media-Hub ganz einfach mehrere Dateien gleichzeitig auswählen. Durch das Klicken und Scrollen mit der Maus ist das Weiterleiten, Herunterladen und Löschen von Bildern, Videos und Links etwas leichter als am Smartphone. Wer also endlich mal den Whatsapp-Speicher aufräumen will, darf sich auch über die Funktion freuen.

Der einzige Haken dabei ist, dass bisher nicht ganz klar ist, wann die Neuerung für Whatsapp Web erscheint. Aktuell arbeitet Meta noch an dem Feature. Erste Beta-Tests dürfte es also frühestens in einigen Wochen oder gar Monaten geben. Wollt ihr schon jetzt euren Whatsapp-Speicher aufräumen, haben wir euch im verlinkten Artikel einige Tipps zusammengetragen.

